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阿拉伯國家一夫四妻？學者發現新改變

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為駐阿曼辦事處提供

很多民眾都聽過，包括阿拉伯在內的穆斯林國家，可以一夫四妻。真是這樣嗎？其實是原意是限制多妻，所以規定最多四妻。不過學者實地走訪發現，當地年輕世代多數都只接受一夫一妻的觀念了。

國立台灣藝術大學廣電系賴祥蔚教授日前獲駐阿曼辦事處邀請，到阿拉伯半島的阿曼王國參加「人工智慧與新世界未來」論壇並發表英文演講。在首都六天深入走訪之後，得知阿拉伯人非常以傳統文明而自豪，也有很強的民族榮譽感；雖然傳統習俗可以一夫四妻，但是當地年輕人早就只接受一夫一妻的觀念了。

阿曼位於阿拉伯半島的東南方，首都在杜拜的東南大約四百多公里。賴祥蔚教授在《民報》專欄撰文指出，阿曼王國早在宋朝就與中國有互動；十七世界時阿曼成為印度洋的強權，十九世紀的版圖還橫跨亞洲與非洲。面積將近31萬平方公里（大概是臺灣的8.6倍），人口只有500萬，其中還有很高的比例是外籍移工。阿曼的幣值是新臺幣的85倍，是世界第二高，僅次於科威特。

走訪阿拉伯世界，還會發現台灣早期的卑南族歌手萬沙浪，居然在這裡非常有名？人人都經常提到他。賴祥蔚說，這是因為阿拉伯語的再見的發音mae alsalama，發音超像萬沙浪。除此之外，同樣常聽到的另一個人名是英國明星休葛蘭（Hugh Grant），因為阿拉伯語的謝謝是Shukran，發音也超像。

在阿曼，還可能誤以為到處都有「亞曼尼」（Armani），這是因為阿曼人的英文發音是Omani，移工交談中常常提到Omani，發音也有一點像Armani，彷彿這裡處處都有Armani。

聚傳媒

Armani 移工

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