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威力驚人！泰國達府節慶活動傳「手榴彈爆炸」 至少3死、數十人傷

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、數十人受傷。美聯社
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、數十人受傷。美聯社

泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、數十人受傷，2名青少年疑似丟擲手榴彈引爆，遭到逮捕。

當地媒體報導，事發地點位於烏姆潘縣一年一度的「Amazing Umphang」節慶活動現場，事發時間約13日晚間11時半左右，當時舞台周邊聚集不少民眾欣賞傳統舞蹈表演，結果有青少年突然朝擁擠的舞台區域投擲手榴彈，引發爆炸。

一名與警方關係密切的消息來源稱，兩名分別為16歲和17歲的克倫族青少年13日深夜遭到逮捕，因涉嫌參與手榴彈襲擊而被訊問，其中一人坦承犯案，另一人則否認與此事有關。

據報導，爆炸威力驚人，現場多處留有血跡，目前已有3人死亡，當中包括一名14歲少年，還有數十人受傷。

泰國總理貝東塔在社群媒體向死者家屬表示最深切慰問，並下令警方迅速調查事件。

泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、數十人受傷。美聯社
泰國達府烏姆潘縣一場節日活動現場13日深夜發生爆炸事件，已致3人死亡、數十人受傷。美聯社

泰國 爆炸

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