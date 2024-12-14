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智利規模6.4地震！「半個國家」狂晃45秒 未發布海嘯警報

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
智利中部13日晚間發生規模6.4地震。取自X
智利中部13日晚間發生規模6.4地震。取自X

智利中部13日晚間發生規模6.4地震，當局未發布海嘯警報，目前也未傳出重大災情，但全國一半地區都能感受到明顯搖晃，根據當地民眾在社群平台分享的影片可見，搖晃時間長達45秒。

根據美國地質調查局（USGS） 數據，這起地震發生在當地時間13日晚間8時38分左右，震央在智利中部城鎮馬烏萊大區（ Maule），震源深度110公里。

智利國家防災與應急響應局（Senapred）指出，全國16區中有8區都能感受到明顯搖晃；智利水文與海洋局（Shoa）數據顯示，此次地震的特徵不符合引發海嘯的必要條件。

根據民眾在社群平台分享的影片可見，搖晃時間長達45秒，吊燈跟隨鏡頭持續晃動，連一旁的耶誕樹也在搖動，並伴隨著不少噪音。

Senapred馬烏萊大區分局長貝納雷斯（Carlos Bernales）表示，所幸這次地震沒有造成人員傷亡或對關鍵基礎設施的破壞，並提醒晚點可能會出現餘震。

地震 影片 智利

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