45分鐘才等來救援…產婦剛生子搭電梯突急速下墜 頸部骨折亡

印度發生電梯急墜致死意外。當地有產婦於產房誕下嬰兒後，躺在病床上準備由醫護人員送回病房，不過搭乘電梯時，疑因安全帶斷裂導致急速下墜，醫院花近45分鐘後才有人前來救援，亦有員工在意外發生後立刻逃離現場，導致產婦頸部骨折，以及頭部重創，不幸身亡。

產婦親屬事後極為不滿，指責院方涉嚴重疏忽，故在醫院內大肆破壞，需要警方到場，混亂場面才得以受控。當地首席醫療官表示，電梯或因超重而急墜，承諾會徹底檢查醫院電梯維修紀錄，如果發現有任何疏失，將吊銷院方執照。

電梯疑因安全帶斷裂導致急墜

綜合印度媒體報導，事發於12月6日，地點在印度北方邦密拉特市（Meerut）一間私人醫院。年約30歲女子卡麗希瑪（Karishma）誕下女嬰半小時後，她躺在病床上，由2名醫護人員準備從手術室將她送回1樓普通病房。不過電梯運行期間，疑因安全帶突然斷裂，導致電梯急速下墜，造成卡麗希瑪頸部骨折，以及頭部重創。

產婦被救出 送抵另一醫院證不治

卡麗希瑪家屬事後趕至現場，多人試圖打開電梯門，可惜未能成功，需要待消防到場使用氣體切割機打開大門，才救出被困3人。卡麗希瑪以及另外2名醫護人員隨即被送往另一醫院急救，惟卡麗希瑪因重傷，送抵醫院時已證實不治。

家屬質疑院方涉嚴重疏忽

當時卡麗希瑪家屬憤怒地在醫院大肆破壞，指責院方涉及嚴重疏忽，需要警方到場，混亂場面才得以受控。有親屬接受當地傳媒訪問時透露，意外發生後，醫院花近45分鐘才將卡麗希瑪救出，而醫院內的工作人員亦沒有積極尋找電梯操作員幫助，反而是選擇逃離現場，對此既氣憤又痛心。

地區政府成立3人委員會調查意外

印度首席醫療官卡塔里亞（Ashok Kataria）表示，電梯或因超重而急墜，承諾會徹底檢查醫院電梯維修紀錄，警方亦正調查案件，如果發現有任何疏失，將吊銷院方執照，地區政府則成立3人委員會調查意外。至於卡麗希瑪誕下的女嬰狀況良好，但出於安全考量，已和院內其他患者一起移至別處醫院。

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文章授權轉載自《香港01》