快訊

面試難題「斑馬是黑底白條或者白底黑條？」 求職者這樣答秒獲聘

羽球年終賽／麟洋配最後一舞無緣4強 李洋落淚：已超乎預期

日本JR宣布2026年3月廢除往復折扣 買來回票不再省錢

中央社／ 東京13日專電
日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動。 路透社
日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動。 路透社

日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動，但也有人疑惑不解，不清楚什麼是往復折扣，顯示隨著在綠色窗口購票的人數減少，現代人似乎愈來愈不理解購票規則。

所謂「往復折扣」指的是車程單程距離超過601公里時，往返路程（去程加上回程）的車票費用會分別打9折的制度。例如，從東京到岡山縣的距離超過601公里，因此符合買來回票打折的條件，比起分別購買去程和回程車票，購買來回票會更便宜。

然而，正如同社群媒體上有許多網友不清楚往復折扣，許多乘客根本不知道有這條規定存在，常常會發生混亂的情況。比如，乘客到綠色窗口（購票口）想要購買從東京到新神戶的新幹線往返車票，這時職員就會建議，「如果從東京買到（新神戶的）下一站西明石站，車票會更便宜喔。」

這是因為從東京到新神戶的單程距離沒有超過601公里，但是到西明石站的距離超過了601公里，符合折扣條件，雖然距離更遠，但比起買到新神戶站可以便宜1000多日圓。車站職員更熟悉票價優惠，基於想讓乘客省錢的目的才提出建議，乘客卻不了解其意，產生「雞同鴨講」的對話。

乘客會問，「為什麼我要買到更遠的地方？」，職員回答，「因為有一種叫做往復折扣的制度，買到西明石站的往復車票會更便宜」。乘客詢問，「但是我只是要到新神戶站而已啊！」，職員解釋，「雖然車票買到西明石站，但是您可以在新神戶站下車。」有些乘客最終仍沒搞清楚，因此選擇拒絕職員建議，白花了一筆錢。

其實這種車票不用依照票面上的車站上下車，想要在新神戶站提前下車也可以，但由於規則相對複雜，很多乘客可能誤以為必須按照票面標注的車站使用。在這種情況下，許多職員會按照乘客的要求給票，不再解釋下去，畢竟連「乘車券」和「特急券」都搞不清楚的乘客也不在少數。

對於取消往復乘車券和往復折扣，許多鐵道迷表示惋惜。JR集團表示，取消原因是因為「使用頻率愈來愈低」。如今更多人選擇透過智慧型手機購買新幹線車票，也導致更多人不清楚這些制度。

JR 新幹線 日本 鐵道迷

延伸閱讀

美軍P-8A今年第四度行經台海 中共情報船穿越宮古海峽

與日本最東車站一同成歷史 最北秘境車站曾是「南極物語」取景地

傳將於海湖莊園會日故首相安倍遺孀 外媒曝川普常致電安倍昭惠

三菱電機想在日本組功率半導體聯盟 合力對抗英飛凌

相關新聞

被酸嫁馬克宏是戀童癖 法第一夫人怒告4名網友

法國第一夫人布麗姬．馬克宏（Brigitte Macron）長期遭受網路霸凌，不少網友不只攻擊她的年齡、批評她跟丈夫當年是「戀童癖」，甚至還有人說布麗姬本來是男性。面對這些惡意攻擊，布麗姬於2023年8月對4名網友提起刑事訴訟，將於2025年7月進行審判。

「短命食物」吃了少活36分鐘 專家發現吃這些東西能逆轉

垃圾食物會被稱為「垃圾食物」不是沒有原因的！美國密西根大學近期發布一份研究，該研究發現，某些加工食物可能會減少食用者的壽命，這當中熱狗堪稱是「最致命」的小吃，平均每吃一條就會減少36分鐘的健康壽命。

日本JR宣布2026年3月廢除往復折扣 買來回票不再省錢

日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動，但也...

白金漢宮女僕闖聖誕聚會毆打酒吧經理被捕 發言人：嚴肅調查

英國傳媒報導，一名24歲的女僕12月10日在白金漢宮的員工聖誕聚餐上因打架滋事被捕，有目擊者表示「從未見過有人在夜店如此瘋狂」。白金漢宮後指將對事件進行全面調查、採取適當行動。

與日本最東車站一同成歷史 最北秘境車站曾是「南極物語」取景地

日本JR北海道公司今天宣布，包含日本最東端的車站東根室站，以及最北的無人站拔海站等在內，乘客稀少的5座無人車站將廢站。東...

日本2024年度漢字「金」5度登榜 奧運、政治都有它

日本漢字能力檢定協會12日在京都市清水寺公布2024年日本年度漢字為「金」，今年是第5度登榜；該字反映多個社會關注議題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。