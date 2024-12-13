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印尼清真寺天主教堂友誼隧道落成 象徵宗教和諧

中央社／ 雅加達13日專電

連接印尼國家清真寺雅加達天主教大教堂的友誼隧道昨天落成。印尼總統普拉伯沃表示，隧道是宗教和諧的象徵，並凸顯印尼作爲多元文化的國家，因有相同理想而能團結且和諧共處。

伊斯蒂柯拉清真寺（Masjid Istiqlal）與雅加達天主教大教堂（Gereja Katedral Jakarta）分別是印尼伊斯蘭教、天主教的最高宗教象徵，2座建築相隔僅約100公尺。

印尼前總統佐科威（Joko Widodo）2020年決定在2座建築物間興建一座「友誼隧道」（Tunnel ofFriendship），以促進不同信仰者的手足情誼。該隧道12日正式完工。

印尼國營通訊社安塔拉（Antara）報導，長33公尺的「友誼隧道」於2020年12月動工，2021年9月完工，但因內部裝修未完成而一直未開放使用。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）12日出席「友誼隧道」落成典禮時表示，「這條隧道是宗教團體間和諧的象徵，使得我們的國家更具有特色」。

他說：「印尼是多元文化的國家，但人們之所以能團結且和諧共處，是因為擁有共同理想。」

印尼宗教部新聞稿指出，建立「友誼隧道」是為了方便遊客移動，除了能讓民眾往來2個禮拜場所，也會作為畫廊使用。

宗教部長納薩魯丁（Nasaruddin Umar）說：「我們希望隨著隧道完工，2建築間的移動會更為方便。」並補充，隧道也將成為宗教團體間互相包容的象徵，同時也是不同信仰間互動的空間。

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