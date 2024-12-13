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被酸嫁馬克宏是戀童癖 法第一夫人怒告4名網友

聯合新聞網／ 綜合報導
布麗姬與丈夫馬克宏參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。 歐新社
布麗姬與丈夫馬克宏參與巴黎聖母院重啟首次彌撒。 歐新社

法國第一夫人布麗姬．馬克宏（Brigitte Macron）長期遭受網路霸凌，不少網友不只攻擊她的年齡、批評她跟丈夫當年是「戀童癖」，甚至還有人說布麗姬本來是男性。面對這些惡意攻擊，布麗姬於2023年8月對4名網友提起刑事訴訟，將於2025年7月進行審判。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年71歲的布麗姬和47歲的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）相差24歲，這樣的年齡差異一直都是各界的話題焦點。馬克宏1992年和布麗姬交往時還是學生，年僅15歲。因為如此，網友留言批評她是「戀童癖」，甚至還有人散播她是「男性」的謠言。

40歲男子普瓦松-阿特蘭（Aurelien Poirson-Atlan），以網名「佐伊．薩根」（Zoe Sagan）活躍於各大社群媒體。他經常發表陰謀論內容，還發文聲稱布麗姬本來是男性，本名叫做「尚-米歇爾．特羅涅克斯」（Jean-Michel Trogneux）。但這個名字其實是布麗姬哥哥的名字，布麗姬婚前的姓氏便是特羅涅克斯（Trogneux）。

除了普瓦松-阿特蘭之外，還有另外3名被告，分別是64歲的尚-盧克．M（Jean-Luc M.）、55歲的貝特朗．S（Bertrand S.）和53歲的尚-克里斯托夫．D（Jean-Christophe D.）。檢察官聲明指出，這4名男子被指控犯下「網路霸凌和煽動犯罪」，若罪名成立，最高可判處2年有期徒刑。

法國 馬克宏

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