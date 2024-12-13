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「短命食物」吃了少活36分鐘 專家發現吃這些東西能逆轉

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現，每多吃一條熱狗，壽命就減少36分鐘。示意圖／ingimage
研究發現，每多吃一條熱狗，壽命就減少36分鐘。示意圖／ingimage

垃圾食物會被稱為「垃圾食物」不是沒有原因的！美國密西根大學近期發布一份研究，該研究發現，某些加工食物可能會減少食用者的壽命，這當中熱狗堪稱是「最致命」的小吃，平均每吃一條就會減少36分鐘的健康壽命。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，營養學家薩莫拉（Luis Alberto Zamora）在電視節目中介紹這份研究。根據密西根大學的「健康營養指標」（Health Nutritional Index, HENI）計算，吃下一條熱狗會損失36分鐘的健康壽命，要是再搭配一杯含糖汽水，還會再減少12分鐘。

這是因為熱狗中含有亞硝酸鹽和硝酸鹽等防腐劑，這些物質在人體內會轉化成跟大腸癌有關的化學物質。除此之外，熱狗的高糖和高脂肪含量，也與糖尿病風險有關。

除了熱狗，這項健康營養指標還列出了其他「短命食物」，包含：

•義大利臘腸等醃製肉品：每份減少24分鐘壽命

•培根：每份減少6分鐘壽命

•起司漢堡：每份減少9分鐘壽命

研究人員發現，這些食物不僅可能含有致癌化學物質，還可能因為使用植物油高溫烹調，產生「醛」（Aldehyde）等有害物質，這些物質都已經研究證實與癌症風險增加有關。

不過，這項研究也帶來了好消息，雖然吃某些食物可能會減短壽命，吃一些健康食物也會增加壽命！研究發現，將每日的10%熱量來源，從牛肉和加工肉類換成水果和蔬菜，可以增加48分鐘壽命。吃下列食物也可延年益壽：

•堅果和種子：每份可延長24分鐘壽命

•水果：每份可延長10分鐘壽命

•魚類：每份可延長28分鐘壽命

這項研究不僅提醒消費者購買食物時做出更聰明的選擇，更讓人發現平時一個小小的飲食決定，可能會比想像的還要「物超所值」。

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