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較2005碳排減少4成以上 加拿大將達標時程放寬

中央社／ 渥太華12日綜合外電報導

加拿大環境部今天宣布，計劃在2035年底前將溫室氣體排放量相較2005年程度減少45%至50%，作為達成「巴黎協定」（Paris Agreement）2050年淨零排放前一個新的過渡目標。

路透社報導，2021年通過的「加拿大淨零排放責任法」（Canadian Net-Zero Emissions AccountabilityAct），加國政府必須在2029年底前制定出2035年的減排計畫，後來又於2022年端出2030減排計畫（2030Emissions Reduction Plan）。

根據原本2030減排計畫，加拿大在2050年底前達標淨零排放前，2030年底前就要先達標將溫室氣體排放相較2005年程度減少40%-45%，如今新目標猶如倒退。

不過加拿大環境部長吉爾伯（Steven Guilbeault）透過聲明說：「這項目標確保我們能實現對子子孫孫的承諾，即留下安全、永續、可負擔與繁榮的世界。」

作為主要石油和天然氣生產國之一，加拿大迄今未能達成任何一項溫室氣體減排目標。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）政府已推出一系列意在應對氣候變遷和推動綠色能源使用的措施。杜魯道內閣今年5月時表示，資料顯示加拿大正在朝自己訂的氣候目標邁進。

加拿大氣候研究所（Canadian Climate Institute）今天表示，這項2035年目標「尚屬可行，也平衡了持續減排的需求」。

但部分氣候組織認為，這項新目標企圖心不足。

大衛鈴木基金會（David Suzuki Foundation）認為，新氣候目標不足以避免氣候危機所產生的最壞影響；潘比拉研究所（Pembina Institute）提到，政府和產業必須「更加積極，才能在新的全球潔淨能源經濟中全面提升競爭力」。

加拿大明年將舉行聯邦大選。民調結果顯示，杜魯道的自由黨落後給在野的保守黨（ConservativeParty）。保守黨一直抨擊對油氣產業制訂碳排上限等氣候政策。

加拿大 淨零 減排

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