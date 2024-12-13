與日本最東車站一同成歷史 最北秘境車站曾是「南極物語」取景地

日本JR北海道公司今天宣布，包含日本最東端的車站東根室站，以及最北的無人站拔海站等在內，乘客稀少的5座無人車站將廢站。東根室站位在北海道根室市。

日本放送協會（NHK）報導，JR北海道今天召開記者會，公布2025年3月15日生效的新版時刻表，其中內容包含宗谷線的雄信内站、南幌延站、拔海站，以及根室線的東瀧川站，還有花咲線的東根室站，共5座車站即將歇業。

如此一來，東根室站以西約1公里處的根室站，屆時將取而代之，變成日本最東端的車站。

當地高中生過去通學時會在東根室站上下車，截至2023年的5年間，該車站每日搭乘人數平均7.8人，未達JR北海道廢站的標準。然而，隨著高中生搭公車通學更加方便，使用這座車站的人數隨之減少，JR北海道因此決定廢站。

另外，日本最北無人車站拔海站，截至2023年的5年間，每天平均使用人數為2.2人，已經達到JR北海道廢站（每日平均使用人數3人）標準。

拔海站1924年6月25日開業，被日本鐵道迷稱為「最北的秘境車站」。日本已故男星高倉健主演的電影「南極物語」，曾在這個車站取景。

日本「朝日新聞」報導，上述5座車站最終營業日為新版時刻表生效前的2025年3月14日。