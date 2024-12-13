白金漢宮女僕闖聖誕聚會毆打酒吧經理被捕 發言人：嚴肅調查

英國傳媒報導，一名24歲的女僕12月10日在白金漢宮的員工聖誕聚餐上因打架滋事被捕，有目擊者表示「從未見過有人在夜店如此瘋狂」。白金漢宮後指將對事件進行全面調查、採取適當行動。

據英國《太陽報》報導，事發當晚，50名白金漢宮的工作人員在倫敦一家名為All Bar One的酒吧參加聚會。期間，這名24歲的女僕突然闖入，向酒吧經理揮拳，還當場嘔吐、亂扔並打碎酒杯。據指，她在員警到場前還一度與保安發生衝突。

一位目擊者對《太陽報》記者表示：「我從未見過一個人在夜店如此瘋狂。她完全瘋了。」

Buckingham Palace 'maid arrested' after staff Christmas party went royally wrong and turned into a boozy brawl where glasses were smashed and punches were thrown... at All Bar One https://t.co/zusqThdo5t pic.twitter.com/bj7hwsGxSd — Daily Mail Online (@MailOnline) 2024年12月12日

報導還引述白金漢宮一名消息人士指，對在場員工而言這是「艱難的一夜」。

白金漢宮發言人稍後在聲明中指已獲悉該事件，稱雖然這是一次非正式的社交聚會、發生在工作場所外，但仍將對事實進行全面調查，對個別工作人員採取嚴格的紀律處分。

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文章授權轉載自《香港01》