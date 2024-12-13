拚生育率扭轉人口下滑趨勢 東京都廳明年4月起允周休三日

東京都廳即將展開一場實驗，允許員工周休三日，看能否扭轉日本的低生育率。

東京當局將加入「做四休三」的全球運動：自2025年4月起，讓市府員工自行調整工作時間，每周選一天空出來。此舉是希望更多的假日和更大的彈性，能讓日本人更樂於養育子女。數以萬計的市府員工將因此受惠。

儘管日本政府採取多項激勵措施，包括發放現金、稅收抵免和設立更多日間托兒設施，但人口仍然連年下滑。日本今年出生的嬰兒數即將創新低，自1899年編纂紀錄以來首見低於70萬人。另外，2012至2022年間，東京出生的嬰兒數大減逾15%。