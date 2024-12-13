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座頭鯨穿3大洋13萬公里締新猷 可能只為找真愛

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

一份最新研究顯示，一隻雄座頭鯨締造穿越3大洋、將近13萬公里的遠游新紀錄，目的很可能是為尋找配偶。

紐約時報指出，一支科學家團隊確認這隻雄鯨在2013到2022年，由南美洲哥倫比亞的繁殖海域游抵非洲桑吉巴（Zanzibar）的繁殖海域，游了13萬公里。

這隻雄鯨的罕見「征途」是座頭鯨這個物種裡有記錄的最遠距離，也是這份11日刊於「皇家學會開放科學」（Royal Society Open Science）期刊一項研究的主題，有可能為座頭鯨的遷徙模式和行為提供新視野。

研究指出，這隻雄鯨萬里遠行很可能是出於交配與環境因素。

發表這份研究的科學家們在Happywhale網站詳閱照片。這個網站專門蒐集科學家與大眾在世界各地拍得的各種鯨魚、鯨尾等照片，然後用AI驅動的影像配對演算法，幫忙辨認鯨魚。

這次締造紀錄的雄鯨首次被人拍到，是2013年7月於哥倫比亞的太平洋沿岸，當地水域是一處包含7隻座頭鯨的繁殖競爭地。

同一隻雄鯨2022年於印度洋西南部的東非桑吉巴沿岸又被拍到，與9年前首度被拍到地點相距約13萬公里。

一開始研究人員以為照片有誤，但後來確認是同一條雄鯨。研究指出，科學家們從這隻鯨魚生殖器部位一張照片，以及牠在交配群體的競爭中極為活躍，判定牠是「男性」。

科學界之前曾發現一些座頭鯨確會偏離典型的遷徙路線。但這項研究裡的雄鯨獨特之處，在於所游距離之遠，創下有記錄中兩點間距離最短路徑的最遠里程。

根據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）漁業網的資料，座頭鯨的遷徙模式是地球上哺乳類裡距離最遠的動物之一，有些群體為覓食，能從熱帶繁殖地遠游8000公里到偏冷水域。

這篇研究認為，鯨群口數增長可能導致雄性間競爭加劇，驅使牠們到更遠處尋找食物和配偶。

科學家 鯨魚

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