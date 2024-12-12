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胡志明市挽救人口老化 35歲前生2孩擬補助300萬越南盾

中央社／ 海防12日專電
越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，研擬給予35歲前生育兩名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元）補助。圖／美聯社
越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，研擬給予35歲前生育兩名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元）補助。圖／美聯社

越南胡志明市政府為了催生、挽救人口老化現象，研擬給予35歲前生育兩名孩子的婦女300萬越南盾（約新台幣3833元）補助；政策推廣良好的社區則可獲表揚並授予證書與獎金。

越南民智報（Dan Tri）報導，胡志明市副市長楊玉海（Duong Ngoc Hai）近日在市議會上向所有代表報告這項提案內容。由於胡志明市人口成長緩慢、生育率偏低，每名育齡女性僅生育1.32名孩子，因而規劃這項政策。

根據提議，女性若在35歲前生育兩名孩子，可獲得300萬越南盾補助。補助金額是參考胡志明市當地懷孕和分娩的醫療成本而訂。

此外，適齡夫妻生育兩名孩子的比率達到60%的社區，將被授予證書並可拿到3000萬越南盾補助，若社區連續5年都達標，將再度頒發證書表揚，並附加6000萬越南盾補助。

胡志明市還計劃為貧困戶、近貧戶、社會保障對象等的孕婦和新生兒提供200萬越南盾補助，用於產檢、新生兒篩檢以及其他相關支持。

在控制出生性別比例失衡方面，100%落實相關規定的社區，將被提議授予證書表揚，並附加100萬越南盾獎金。

2023年，胡志明市的生育率為每名育齡女性生育1.32名孩子，遠低於維持穩定人口結構的2.1人替代生育水準，並被列為越南全國21個低生育率省市之一。

胡志明市政府表示，根據人口模型，低生育率將對城市人口結構產生重大影響，長期低生育率將帶來諸多問題，如人口快速老化、勞動力短缺、影響社會保障等。

截至2023年12月，胡志明市常住和暫住的老年人口已超過110萬人、占該市總人口逾11%，顯示胡志明市正進入人口老化階段。

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