歐盟批准 羅馬尼亞、保加利亞2025年正式加入申根區

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中央社／ 布魯塞爾12日專電
歐盟部長會議通過取消從羅馬尼亞、保加利亞入境歐盟其他申根簽證區的陸路審查，使這兩國獲完整申根會員權益，有助於旅遊和貿易。圖／路透
歐盟部長會議通過取消從羅馬尼亞、保加利亞入境歐盟其他申根簽證區的陸路審查，使這兩國獲完整申根會員權益，有助於旅遊和貿易。圖／路透

歐盟部長會議通過取消從羅馬尼亞、保加利亞入境歐盟其他申根簽證區的陸路審查，使這兩國獲完整申根會員權益，有助於旅遊和貿易。歐洲申根區國家目前達29國，其中25國為歐盟成員。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the EU）今天決定解除與羅馬尼亞、保加利亞透過陸路往來的人流審查，自2025年元旦起實施。

這兩國自2007年加入歐盟起便同時申請成為申根（Schengen）簽證成員，但奧地利為主的部分歐盟國家擔心因此引進大量移民而卡關，去年12月歐盟理事會先決定自今年3月31日起開放航空及海運免審查通關，在奧地利獲得兩國承諾加強邊境管理後，歐盟今天進一步開放陸路免證通關。

據歐盟資訊，申根區目前涵蓋29國、4億2000萬人口，是全球最大的自由旅行區域。在歐盟27國中，目前只剩愛爾蘭未加入，賽普勒斯與其他申根國的入境管制則尚未解除。非歐盟國的申根成員為冰島、挪威、瑞士和列支敦士登。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）對於部長會議的此項決定表示歡迎，認為這將不只強化申根區，也將促進歐盟內部市場發展、增加觀光旅遊和貿易，象徵歐盟團結並使歐盟有更強的全球地位。

歐盟 羅馬尼亞

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