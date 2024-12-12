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聖誕奇蹟！地中海再傳移民船翻覆 11歲女孩海上大喊竟成功獲救

中央社／ 羅馬12日專電
地中海再傳移民船翻覆悲歌，搜救組織昨天在義大利南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近，奇蹟似地救起一名在海上漂浮多時的11歲女孩。圖／路透社
地中海再傳移民船翻覆悲歌，搜救組織昨天在義大利南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近，奇蹟似地救起一名在海上漂浮多時的11歲女孩。圖／路透社

地中海再傳移民船翻覆悲歌，搜救組織昨天在義大利南部拉姆培杜薩島（Lampedusa）附近，奇蹟似地救起一名在海上漂浮多時的11歲女孩。據信她是船上唯一生還者，其他44名移民恐怕都已罹難。

經常有大量非法移民搭乘簡易帆船，從北非冒險偷渡到南義島嶼；中途若遇風浪翻覆，幾乎無存活機會，使這段地中海區域被人權組織稱為移民的「海上墳場」。

義大利媒體安莎通訊社（ANSA）報導，德國搜救組織Compass Collective昨天清晨在海上救起這名11歲小女孩。當時她抓著救生胎在海上載浮載沉，救援組織將小女孩送到義大利西西里島。

報導指出，昨天一夜之間高達350多名冒險渡海的移民被轉運到西西里島，其中一艘偷渡船載有來自埃及、巴基斯坦、敘利亞、蘇丹、索馬利亞等地的111人，其他4艘船隻移民多來自孟加拉、摩洛哥、蘇丹、伊朗，每艘船約載有40至80多名乘客。

這名宛如「耶誕奇蹟」般獲救的小女孩雅斯敏（Yasmine）引起義大利媒體廣泛報導，因為她泡在冰冷海水中，緊抓著救生胎漂浮多時。期間，雅斯敏看到同船的家人、旅伴一個個被海浪捲走吞噬，但她沒有放棄，直到黑暗海面出現一縷微弱船隻燈光，她大聲哭喊引起注意，才被搜救船隻打撈上岸。

義大利媒體「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，搜救船隻的船員描述：「在茫茫公海上聽到一個小女孩呼救，簡直是奇蹟。尤其當時船隻發動機還在運轉，發出很大噪音。」

雅斯敏向救援單位描述，她搭乘的移民船8日從突尼西亞出發。船隻翻覆後她在海面上待了3天，沒有攝取任何水和食物。

報導指出，雅斯敏獲救時輕微失溫，但反應靈敏、意志力堅強，經醫師評估健康狀況良好。

不過，義大利檢方提出疑點，認為一名11歲小女孩不太可能在冰冷海水中泡了3天仍存活，或許災難創傷讓她對時間的記憶不夠準確。檢方將進一步調查，釐清這個「奇蹟中的奇蹟」，並追查教唆非法移民者涉及的過失殺人罪。

地中海 移民 義大利

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