為維持社群豪奢人設 澳洲網紅為保險金痛下殺手弒母

澳洲一對情侶常在社群媒體上炫富，但男子為了繼續維持社群上的豪奢人設，不惜痛下殺手弒母，好賺取媽媽的保險金。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起悲劇發生在2020年5月25日。當時58歲的柯琳（Colleen Rebelo）被發現死於澳洲柏斯（Perth）的家中，遺體倒臥在浴室裡。當時警方並未發現可疑跡象，只將柯琳的死因標註為「無法確定」，沒想到背後卻是一場殘酷的弒母陰謀。

原來柯琳的兒子安德烈（Andre Rebelo）和模特女友格雷西（Gracie Piscopo）發生財務危機。兩人經營社群媒體，不時曬出馬爾地夫度假照、開著奢華的豪車、手拿高檔名牌包的照片，但這一切豪擲千金的假象，都建立在安德烈早就破產的信用上。

身為網紅的格雷西當時才剛簽下六位數澳幣的巨額合約，事業蒸蒸日上。不過她不知道的是，當時安德烈早就投資加密貨幣失敗，只能舉債度日，光是信用卡和個人貸款的欠債就高達4萬澳幣（約新台幣80萬元）。

當時討債公司已經找上門，安德烈的壓力與日俱增，但為了繼續維持高調的網紅形象，他選擇走上極端的道路，痛下殺手弒母。保險公司發現，安德烈在母親過世後不久就開始著手申請理賠。他不僅捏造母親的健康紀錄，還偽造了心理師的語音留言，試圖證明柯琳「無自殺傾向」，以確保保險公司順利理賠。

這樣異常的行為引起保險公司注意，調查人員發現，安德烈偷偷為媽媽購買了3份總額達150萬澳幣（約新台幣3000萬元）的人壽保險，並將自己設為唯一的受益人。

儘管安德烈在法庭上承認了保險詐欺罪，但他極力否認自己弒母，聲稱自己當天雖然有到母親家，但在發現她死亡後，是因「受到驚嚇」才撒謊，並向警方供稱自己並不在現場。然而，陪審團並不相信他的說法，在長達8周的審理後，裁定安德烈謀殺罪名成立。安德烈將於明（2025）年4月被判刑，可能面臨終身監禁的後果。