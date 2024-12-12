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「完全垃圾」藥師籲別買5種常見藥品 這款感冒藥也上榜

聯合新聞網／ 綜合報導
藥物示意照。圖／ingimage
藥物示意照。圖／ingimage

有時候輕微感冒，或是假日突然生病但門診休息，這時民眾常選擇自行購買成藥治療。近日，美國一名藥師哈廷（Grant Harting）指出市面上有5種非處方用藥，除了價格高昂之外，加上治療效果有限，讓哈廷直言這5款藥物根本是「完全垃圾」。

根據「每日郵報」報導，哈廷一口氣列出美國藥局常見的5種非處方籤藥物，這些成藥除了價格不斐，治療效果有限，有些甚至有惱人副作用，讓哈廷將這5款藥物列入「完全垃圾」清單。

1.ZzzQuil

哈廷指出，ZzzQuil是一款以糖漿形式販賣的助眠藥物，主要成分是治療過敏反應的抗組織胺藥物苯海拉明（diphenhydramine）。雖然ZzzQuil本身並無問題，但和其他更廉價的品牌相比，ZzzQuil的療效並不突出。此外，服用含苯海拉明的助眠藥物，也可能引起嗜睡、頭暈、頭痛、口乾、便秘等副作用。

2.Colace

這是一款含有多庫酯鈉（docusate）的瀉藥，不過，哈廷引用「美國胃腸病學雜誌」2021年一篇研究，治療便秘患者時，含多庫酯鈉瀉藥的效用和安慰劑並無明顯差異。對此，哈廷建議治療便秘可改用含有洋車前子（psyllium husk）的纖維補充劑。

3.Mucinex

Mucinex是一款主要成分為愈創甘油醚（guaifenesin）的止咳化痰藥，價格介於17至40美元（約新台幣552至1300元）。但是一項最新研究指出，其療效和安慰劑並無差異，哈廷直言「這對於分解肺部的粘液沒有幫助」。此外，哈廷建議改採食鹽水噴霧器、處方吸入劑或是液體減充血劑舒緩症狀。

4.Sudafed

Sudafed主要成分為含有去氧腎上腺素（phenylephrine）的感冒藥，因無法被人體有效吸收，Sudafed已被美國FDA要求下架。哈廷直批Sudafed「完全垃圾」、「不起作用」，相反地，哈廷建議可改用含偽麻黃鹼的藥物，不過必須留意可能會引發高血壓。

5.Prevagen

這是一種號稱可以改善記憶與認知功能的保健品，根據膠囊數量，價格從每罐40至70美元（約新台幣1300至2200元）不等。不過早在2017年，美國聯邦貿易委員會和紐約州總檢察長就提出指控，Prevagen的廣告不實，其宣稱的改善記憶力說法是「明顯的詐欺」。哈廷表示，Prevagen「完全就是一個騙局」。

感冒 非處方用藥

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