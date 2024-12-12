快訊

不敵進口模組衝擊！中美晶電池產線明年元月停工 員工預支一個月特休

板橋晚間近3500戶突停電！民眾受困電梯、交通號誌也停擺 台電調查中

研究驚人發現引醫學界熱議 器官移植竟繼承捐贈者記憶和個性

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現心臟移植可能將記憶傳遞給受贈者。示意圖，圖片來源／ingimage
研究發現心臟移植可能將記憶傳遞給受贈者。示意圖，圖片來源／ingimage

心臟、腎臟、甚至是臉部器官的移植手術，不僅挽救了無數病患的生命，還帶來許多令人困惑的現象。有部分接受器官移植的患者，會出現性格變化、飲食偏好改變，甚至連性取向都出現變化。近期一項研究發現，心臟移植可能會將捐贈者的人格特質和記憶傳遞給受贈者，引發醫學界的熱烈討論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，經捐贈器官後獲得捐贈者記憶的案例時有所聞。有一名9歲男童接受一名3歲溺水女童的心臟，想不到心臟移植後他開始對水產生莫名的恐懼。男童的母親表示，兒子在手術後突然變得「非常怕水」，但他根本不知道捐贈者的死因。

專家將此現象與「細胞記憶」理論聯繫在一起。研究人員認為，器官（特別是心臟）不僅僅是生理器官，可能還與大腦有著「雙向的神經網絡溝通」能力。心臟裡的神經細胞和腦神經細胞相似，這可能使得心臟的某些「記憶」能轉移到受贈者身上。

2002年一篇個案研究也指出，受贈者本來是非常重視健康的舞者，但移植了一名年輕男性的器官後，開始變得非常愛吃肯德基的雞塊。原來，該名捐贈者在被槍擊身亡時，外套口袋裡還裝著尚未吃完的肯德基雞塊。沒想到術後，這名舞者也跟著愛上自己本來不吃的炸物，連她自己都感到不解。

目前，醫學界對「器官移植後的行為改變」現象，主要有兩種解釋，分別是細胞記憶理論和心理因素（暗示效應）。細胞記憶理論認為，器官中的細胞（特別是心臟）可能保有一部分「記憶」或「信息」的殘留。這些信息通過細胞間的生化反應或神經通路傳遞給受體，進而影響其行為。

不過有部分心理學家和精神病學家則認為，受贈者之所以改變，是受到心理暗示和自我認知影響。這些受贈者可能曾聽過「器官會影響性格」的說法，無意識地在行為中反映出這樣的認知。

雖然這些變化的機制仍然是未解之謎，但不論答案究竟是細胞記憶或是心理暗示，都證明人體的運作比想像中複雜，也許人的「身份」不僅僅存在於大腦而已。

器官 手術 醫學

延伸閱讀

男子受困井底3天哭喊求救 附近居民以為鬧鬼沒人敢幫

想知道能活多久？這款AI死亡時鐘竄紅 能預測你的離世時間

不求人沒用了？ 美國新興「抓背師」一小時收費4千還約爆

影／臉上爆大痘一年都沒好 32歲女檢查才發現是癌症

相關新聞

研究驚人發現引醫學界熱議 器官移植竟繼承捐贈者記憶和個性

心臟、腎臟、甚至是臉部器官的移植手術，不僅挽救了無數病患的生命，還帶來許多令人困惑的現象。有部分接受器官移植的患者，會出現性格變化、飲食偏好改變，甚至連性取向都出現變化。近期一項研究發現，心臟移植可能會將捐贈者的人格特質和記憶傳遞給受贈者，引發醫學界的熱烈討論。

餐具印毛澤東圖樣 馬來西亞燒烤店經理遭檢舉拘留調查

馬來西亞一家燒烤店因使用印有中國共產黨前領導人毛澤東照片的餐具，遭檢舉「宣揚共產主義元素」，燒烤店經理被警方拘留調查。大...

聖誕必吃甜點價格翻10倍！平價點心變時尚熱潮 Gucci也加入

聖誕甜點「Panettone」是一款起源於義大利米蘭的傳統甜點，是聖誕節必備的餐點。然而這款傳統點心價格水漲船高，一路飆漲10倍以上。

「日本被團協」領諾貝爾和平獎籲廢核武 桌上擺千紙鶴

諾貝爾和平獎頒獎典禮10日在挪威奧斯陸舉行，獲獎團體「日本被團協」（日本原水爆被害者團體協議會）三名曾經歷二戰原爆的代表...

不是外傳的東京大學！日18歲悠仁親王推甄上筑波大學

日本皇室秋篠宮長男悠仁親王日前被傳出可能以推薦入學方式進入東京大學，但日媒11日報導，悠仁已透過推薦入學方式考取國立筑波...

馬來西亞視「人肉搜索」為犯罪 網路霸凌最重囚10年

馬來西亞國會10日三讀通過刑法與刑事訟訴法修正條文，將網路「人肉搜索」視為犯罪，網路霸凌最重將判處有期徒刑10年，遏阻日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。