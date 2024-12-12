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聖誕必吃甜點價格翻10倍！平價點心變時尚熱潮 Gucci也加入

聯合新聞網／ 綜合報導
Panettone示意圖。圖／ingimage
Panettone示意圖。圖／ingimage

聖誕甜點「Panettone」是一款起源於義大利米蘭的傳統甜點，蓬鬆的麵包體配上滿滿果乾，適合分切給親友們，也象徵分送祝福，是聖誕節必備的餐點。然而這款傳統點心價格水漲船高，一路飆漲10倍以上。

根據《紐約郵報》報導，Panettone曾經一顆只要10美元（約新台幣325元），但隨著時尚品牌的加入，Panettone售價突破100美元（約新台幣3250元），漲了超過10倍。

義大利時裝設計師Roberto Cavalli和義大利糕點店Olivieri 1882合作，推出售價130美元（約新台幣4225元）的Panettone。而古馳比佛利山莊店（Gucci Osteria Beverly Hills）推出的價格是160美元（約新台幣5200元），已經售罄了。

紐約一間披薩店也出售109美元（約新台幣3540元）的檸檬黑巧克力口味Panettone，現場已經買不到了，但還可以透過網路訂購。老闆說明，店內所有產品都是手工製作，在烘焙之前需要好幾天的時間等酵母發酵，使用的蜜餞檸檬皮也是用法國古傳的方法保存的。

在這些驚人的價格中，60美元（約新台幣1950元）上下的Panettone好像變得比較平易近人。一名43歲男子從小都是吃便宜麵包店賣的Panettone，但當他嚐到高級餐廳Sant Ambroeus要價59美元（約新台幣1920元）的Panettone時，瞬間覺得價值觀被顛覆，「太好吃了，我還外帶一個回家」。另一間高級餐廳Travelers Poets & Friends的Panettone則要價65美元（約新台幣2110元），行政主廚也強調他們是純手工製作，每顆糕點都要花上兩天時間。

美國人對於Panettone的熱潮可以追溯到2018年，當時知名主持人歐普拉在節目上介紹了Roy Shvartzapel的蛋糕，Roy Shvartzapel曾和多位知名主廚合作過。2018年，Roy的聖誕Panettone價格為49.99美元（約新台幣1625元），到了2024年，售價已經高達102美元（約新台幣3315元），價格翻了兩倍仍不減大眾熱情，已經都賣光了。

Gucci 甜點 聖誕節

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