快訊

2024日本年度漢字「金」！金錢焦慮、政治金權醜聞的一年

台中男酒駕高速猛撞「酒測值0.98」 老翁被撞飛死亡3人受傷

館長大嗑新品披薩、網喊「拒吃」！ 達美樂小編嚇壞急澄清：沒有合作

日本「紀州唐璜」富豪毒品殺人案 小55歲的嫰妻獲判無罪

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年死於毒品過量，妻子須藤早貴被控涉嫌殺人，和歌山地方法院今（12日）判決須藤無罪。圖為日本高院開庭，與新聞無關。路透
有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年死於毒品過量，妻子須藤早貴被控涉嫌殺人，和歌山地方法院今（12日）判決須藤無罪。圖為日本高院開庭，與新聞無關。路透

有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年死於毒品過量，妻子須藤早貴被控涉嫌殺人，和歌山地方法院今（12日）判決須藤無罪。野崎死亡時77歲，他在死前3個月才剛迎娶當年22歲的嫩妻。法院認為檢方證據不足。

野崎2018年5月24日在和歌山縣田邊市自宅二樓臥房死亡。司法解剖時，從他的血液及胃等處驗出超過致死量的興奮劑成分，死因為急性興奮劑中毒。檢方在2021年以餵食過量興奮劑殺人等嫌疑，將須藤早貴以殺人罪起訴，但一直沒有直接證據。須藤從頭到尾也都沒有認罪。

檢方在開庭時表示，野崎去世前的3小時內，家中僅有須藤和野崎兩人，因此認為須藤是唯一有機會將毒品給野崎的人。此外，案發前野崎要求和須藤離婚，須藤可能為了繼承巨額遺產而起殺意。證據顯示，須藤從結婚當月起，便在網路搜尋如「老人／完美犯罪」和「興奮劑／死亡」等關鍵詞，推測她計畫執行一場不留證據的「完美犯罪」，且她現在已取得部分遺產。

須藤否認所有指控，辯護律師主張，兩人之間不存在「離婚危機」，且須藤每月已從野崎處獲得約100萬日圓，沒有殺人動機。檢方未能證明野崎如何攝取毒品，不應排除自行服用的可能性。

須藤比野崎小55歲。野崎曾在2016年出版的自傳上說，自己是花了30億日圓在4000名美女身上的男人，跟西班牙誘惑多名女性的唐璜相似，因此被稱為「紀州的唐璜」。

死亡 殺人 毒品

延伸閱讀

崇越揪供應鏈 進軍日本

「1世代」連恩潘恩死亡案　外媒爆將再新增2飯店員工為被告

基檢推出心理劇團體課程 助戒癮者脫離毒海

失手勒死黑人稱「為保護大眾」 美國前海軍陸戰隊員獲判無罪

相關新聞

帶著前人的勇氣，保衛民主的南韓行動者們

編按：南韓總統尹錫悅 12 月 3 日突然發布戒嚴令，命令特種部隊阻止國會議員進入國會表決，引發政治風暴。事件落幕後，輿論發現許多軍人面對無武裝的議員和平民時，其實多有「放水」舉動，沒有造成流血傷亡。正如許多南韓影劇熱衷拍攝的民主化事件，南韓軍人也效法許多歷史榜樣違抗了命令。作者蕭雲在本文感嘆，這一切宛如熱門動畫《葬送的芙利蓮》名場景——因為相信「欣梅爾（前人）一定也會這麼做」，帶著前人勇氣行動的南韓軍人與國民，才能挺過民主必經的波折。

日本「紀州唐璜」富豪毒品殺人案 小55歲的嫰妻獲判無罪

有「紀州唐璜」之稱的日本富豪野崎幸助2018年死於毒品過量，妻子須藤早貴被控涉嫌殺人，和歌山地方法院今（12日）判決須藤...

日本九州貨物列車脫軌 JR鹿兒島本線部分區間停駛

日本鹿兒島縣薩摩川內市的JR鹿兒島本線川內站，今晨發生貨物列車脫軌事件，所幸無人受傷，不過導致JR鹿兒島本線川內站與隈之...

陸女嫌奈良鹿仙貝太貴 炫耀買「便宜雜糧餅」赴日餵鹿被嗆爆

許多訪日遊客到奈良時，都會購買「鹿仙貝」餵食公園裡的鹿群。然而近日有一名中國大陸女子認為鹿仙貝太貴，於是自己買雜糧餅去餵，引發網友暴怒。

搭飛機為何要開飛航模式？資深機師曝真相「其實不會讓飛機掉下來」

許多人在搭飛機前，都會把手機改成飛航模式，不過背後的原因其實不是「影響飛機系統」，日前有位資深機師發布影片，指出「其實是如果太多乘客沒有轉成飛航模式，會干擾無線電通訊」。

禽流感有變異跡象 專家：恐大流行

衛生專家一直以來都在警告禽流感可能大流行，隨著這種病毒在美國牛群中傳播並感染人類，禽流感已顯示出變異跡象

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。