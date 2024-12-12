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日本九州貨物列車脫軌 JR鹿兒島本線部分區間停駛

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本鹿兒島縣薩摩川內市的JR鹿兒島本線川內站，今晨發生貨物列車脫軌事件，所幸無人受傷，不過導致JR鹿兒島本線川內站與隈之城站區間的列車全天停駛。

綜合日本放送協會（NHK）、「南日本放送」（MBC）報導，這班列車火車頭加上11節貨物車廂共12節，當時從熊本市的熊本調車場出發，欲駛往鹿兒島站，不料在川內站南側附近的號誌附近，從川內站出發之後隨即脫軌，所幸這班列車的司機員並未受傷。

然而，這起事件造成JR鹿兒島本線川內站與隈之城站區間列車全天停駛之外，隈之城站至鹿兒島中央站之間的列車誤點。

JR九州公司已經展開修復工作，並著手調查脫軌原因；日本運輸安全委員會預計派遣2名調查官前往現場，釐清事發原因等詳情。

NHK今天上午10時30分前透過直升機空拍的影像顯示，最前方的火車頭與第2節車廂的車輪脫軌，車身傾斜，可見到數名相關人員正在調查火車頭與第2節貨車車廂為主的列車部位。

日本 車廂

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