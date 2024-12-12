陸女嫌奈良鹿仙貝太貴 炫耀買「便宜雜糧餅」赴日餵鹿被嗆爆

日本奈良公園是非常知名的觀光景點，到訪遊客幾乎都會購買「鹿仙貝」餵食公園的鹿群。通常遊客都不會餵食鹿仙貝以外的東西，鹿仙貝的部分收益也會用於照顧鹿群。然而近日有一名中國大陸女子認為鹿仙貝太貴，於是自己買雜糧餅去餵，引發日本網友暴怒。

根據港媒《ezone》報導，一名女子在小紅書上發文表示，自己之前去奈良玩覺得鹿仙貝價格太貴，這次就自己在網路上購買大量便宜的雜糧餅，再帶去日本餵鹿。女子還炫耀除了餵鹿，餓了還能自己吃，甚至可以轉賣給其他人，完全實現「餅乾自由」。

日本網紅へずまりゅう原田將大在X上轉發香港媒體的報導，指責該女的行為，並表示除了當地販售的鹿仙貝外，餵食鹿群其他東西都可能引發危險。

這種貪小便宜的行為引發網友怒火，「鹿仙貝才200日圓（約新台幣42元）吧？如果這點錢都出不起，就不要來觀光」。不少人也對雜糧餅成分提出質疑，「鹿仙貝是專門為鹿做的，雜糧餅的成分無法保證安全」、「在中國買的，飛到日本可能已經過期了」。