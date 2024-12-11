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日本能登半島近海長度80公里範圍 確認海底隆起

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本海上保安廳等單位調查能登半島近海海底地形時，在東西向約80公里範圍內確認海底隆起。由於是沿著活斷層隆起，海上保安廳研判應該是今年1月能登半島地震時發生的位移。

日本放送協會（NHK）報導，海上保安廳在能登半島地震後，出動測量船前往能登半島近海調查海底地形，截至目前為止已發現珠洲市近海及輪島市西北方約1方里處近海，出現約3公尺到4公尺的海底隆起。

除了測量船所做調查，海上保安廳今年11月又跟北陸電力公司合作分析數據，結果又發現珠洲市東北近海約5公里到20公里的範圍內，及輪島市北方近海約1公里到2公里的地點，出現最多約3公尺的海底隆起。

截至目前已在東西向約80公里範圍內，確認發生海底隆起。

海上保安廳表示，海底隆起地點跟目前已知的活斷層位置大致吻合，推測是能登半島地震時發生的位移。海上保安廳正評估是否在尚未調查的地區進行海底地形調查。

地震 日本 海上保安廳

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