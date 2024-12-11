日本札幌市議會通過住宿稅條例 每晚最高500日圓

日本北海道札幌市議會今天通過住宿稅條例，預計2026年4月開徵，屆時每人每晚住宿費不到5萬日圓需繳交200日圓住宿稅，高於5萬日圓的住宿稅為500日圓（約新台幣107元）。

日本共同社報導，北海道政府也提出開徵住宿稅的條例草案，預料道議會明天就會通過。目前預估北海道與札幌市將同步開徵住宿稅，也就是說屆時如果在札幌市住宿，需要分別繳納札幌市與北海道的共兩筆住宿稅。

札幌市政府表示，根據2018年度住宿客人數進行試算，開徵住宿稅後預估每年可增加約27億5000萬日圓稅收，將投入到發展觀光的相關政策費用。

開徵對象為在札幌市內飯店或旅館的住宿客，但排除參加修學旅行的學生等人。

住宿稅是地方自治體單獨制訂條例開徵的「法定外稅」，必須獲總務大臣同意後才能開徵。目前日本全境至少有12個地方自治體已開徵或預定開徵住宿稅。