搭飛機為何要開飛航模式？資深機師曝真相「其實不會讓飛機掉下來」

許多人在搭飛機前，都會把手機改成飛航模式，不過背後的原因其實不是「影響飛機系統」。日前有位資深機師發布影片，指出「其實是如果太多乘客沒有轉成飛航模式，會干擾無線電通訊」。

根據《紐約郵報》報導指出，有一位資深機師在TikTok帳號「perchpoint」分享，如果有乘客忘記把手機切換到飛航模式，其實「不會讓飛機從天上掉下來，也不會真的干擾飛機上的系統」，但如果有很多乘客沒有切換成飛行模式，「會干擾到機師跟控制塔台的無線電通訊」。

機師表示，「如果一架飛機上總共有70、80位，或者150位乘客，但其中若有3、4位乘客沒有使用飛航模式，他們的手機就會跟無線電塔台連線，放出無線電波，這些無線電波可能干擾機師與塔台的通訊。

該機師回憶，有次他在聽塔台的指令，結果突然有雜訊干擾，讓他覺得「像是耳邊有蚊子在嗡嗡飛」。他指出，「這不是世界末日的感覺，但是你正在記下指令，結果有一隻蜜蜂或蚊子在飛時，你會覺得很煩，所以如果有人好奇為什麼搭飛機要開飛航模式，就是因為避免干擾機師的無線電通訊」。

先前《聯合新聞網》也曾報導過，歐盟討論未來開放飛機可用5G網路後，有人認為這是「飛航模式」時代的結束，不過專家認為這樣的壞處可能會干擾飛行，也會讓飛航品質下降，跟這位資深機師的分享一樣。