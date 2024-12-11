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禽流感有變異跡象 專家：恐大流行

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
德州牛隻畜養最多，受禽流感影響嚴重。 歐新社
德州牛隻畜養最多，受禽流感影響嚴重。 歐新社

衛生專家一直以來都在警告禽流感可能大流行，隨著這種病毒在美國牛群中傳播並感染人類，禽流感已顯示出變異跡象。

禽流感不一定會開始在人與人之間傳播，美國衛生當局也強調，一般民眾面臨的風險仍低。

1996年致命禽流感變種H5N1首次在中國出現，但過去4年它的傳播範圍比以往任何時候都更廣泛，甚至到達以前未曾接觸過的地區，例如企鵝天堂南極洲。

世界動物衛生組織（World Organisation for AnimalHealth）告訴法新社，2021年10月以來，已有超過3億隻家禽被宰殺或撲殺，79個國家有315種不同種類的野生鳥類死亡，海豹等食用遭感染鳥類的哺乳動物也有大量死亡。

3月情況再次出現變化，病毒首次在美國各地的乳牛中傳播。

美國疾病管制暨預防中心（Centers for DiseaseControl and Prevention）指出，今年美國有58人禽流感檢測陽性，其中兩人未接觸過遭感染的動物。

大家也擔心一些人類病例未被發現。研究人員上月表示，在密西根州和科羅拉多州接受檢測的115名乳製品工人中，有8人攜帶禽流感抗體，顯示感染率為7%。

美國資料分析商賽仕電腦軟體公司（SAS Institute）流行病學家謝弗（Meg Schaeffer）告訴法新社，現在有幾個因素顯示「禽流感正在逼近，隨時可能引發新的大流行」。

禽流感 美國

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