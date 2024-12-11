亡命自拍！陸女為拍照身體伸出火車外 下秒撞上樹枝墮軌
據斯里蘭卡媒體報導，一名中國女遊客在當地時間7日下午，搭乘斯里蘭卡沿海鐵路線上的火車時，為了與夕陽留影，竟將身體後仰探出火車外，且完全沒留意路上狀況，其後遭路軌旁的樹枝擊中頭部，整個人摔下車，所幸女遊客大難不死。
報導指，事發當時女遊客抓住火車車門把手，將身體探出車外，同伴則為她拍攝沿途夕陽風景。
就在同伴幫女遊客錄影時，鐵道旁一根樹枝突然擊中她的頭部，導致她失去平衡，從火車上摔下去。
幫她拍片的友人眼見這一幕也驚呼「她掉下去了！」，其他同伴也被嚇到，但眾人無力救援，決定於下一站下車後尋求協助。
報道指，所幸女遊客摔落在路旁的灌木叢中，沒有受到嚴重傷害。
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文章授權轉載自《香港01》
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