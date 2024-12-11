野火燒不停 報告：北極苔原碳排量超越碳匯量

美國國家海洋暨大氣總署今天表示，數千年來北極苔原上的凍土封存大量二氧化碳，但隨著野火災情頻繁，北極苔原正經歷劇變，從碳匯轉變成二氧化碳排放源。

法新社報導，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在2024年「北極年度報告」（Arctic Report Card）中詳述北極苔原的巨大轉變，指出北極今年的地表平均氣溫名列1900年以來第2高。

NOAA署長史賓拉德（Rick Spinrad）表示：「我們目前的觀察顯示，北極苔原正在經歷暖化及愈來愈多野火災情，如今它的碳排量已超越碳匯量，將加劇氣候變遷的影響。」

這份報告共同作者、伍德威爾氣候研究中心（Woodwell Climate Research Center）科學家維爾卡拉（Anna Virkkala）向法新社表示：「北極發生的事不會僅僅停留在北極…我們應設法盡快阻止人為的氣候變遷，這樣我們最終也能停止北極的排放。」

對北極而言，氣候暖化是把雙面刃，它雖然激發了植物的生產力與成長，有助將二氧化碳從大氣中移除，但同時也導致地表氣溫上升，使得永凍土開始融化。

永凍土融化時會釋出封存其中的碳，經過微生物分解會釋出二氧化碳、甲烷等強大的溫室氣體。

報告指出，阿拉斯加（Alaska）2024年測得有紀錄以來第2高的永凍土溫度。

此外，人為氣候變遷也令高緯度地區野火災情頻傳，而且燃燒面積、強度和衍生的碳排量都在增加。

報告共同作者羅傑斯（Brendan Rogers）在記者會上提到，2023年是加拿大有紀錄以來野火最嚴重的一年，燃燒範圍是往年的2倍以上。

他也指出，去年這些野火碳排量高達近4億噸，是加拿大其他產業加總碳排量的2.5倍以上。