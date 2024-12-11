巴黎聖母院5年浴火重生！ 熱門關鍵字盤點不可不知焦點

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

火光吞噬夜空，尖塔崩塌的那一刻，全世界屏住呼吸，2019年4月15日，大火重創巴黎聖母院，尖塔與屋頂化為灰燼，這座擁有850年歷史的哥德式地標彷彿沉入歷史深淵；五年後，2024年12月7日，巴黎聖母院以堅韌姿態重生，再次敞開大門，迎接全球目光，自12月8日至15日，將舉行8天慶祝活動，未來遊客一就能上官網登記，免費入場。

法國7日和8日在位於塞納河畔的巴黎聖母院舉行儀式，慶祝2019年失火的巴黎聖母院經過5年修復後重新開放。新華社 法國7日和8日在位於塞納河畔的巴黎聖母院舉行儀式，慶祝2019年失火的巴黎聖母院經過5年修復後重新開放。新華社

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察近一週（2024/12/03~2024/12/09）「巴黎聖母院」的網路討論，出現了「尖塔、彌撒、法國、管風琴、屋頂、祝融、大火」等熱門關鍵字，網友興奮表示「終於又要啟動啦」、「巴黎聖母院終於劍完成，邀請了打火英雄，配上鐘樓怪人的大教堂時代，多了一點點想去法國的慾望了」、「終於迎來大火後的『重生』」；也有不少網友討論法國總統馬克宏、英國威廉王子、美國總統當選人川普、烏克蘭總統澤倫斯基、特斯拉執行長馬斯克等蒞臨現場的重要貴賓，各國領導人的互動也成為一大焦點。

巴黎聖母院重啟典禮前，川普、馬克宏與澤倫斯基於艾里賽宮舉行三方會談，聚焦俄烏戰爭等議題，備受國際關注；隨後三人共同參與重啟儀式，川普的座位緊鄰馬克宏，顯示其特殊地位，兩人互動頻繁，微笑交談，營造友好氛圍。

重生之夜眾星雲集 修復後首場彌撒感動全場

翻攝IG／dioceseparis

巴黎的冬日寒風中，聖母院門前人潮湧動，期待已久的重啟儀式拉開序幕，巴黎教區總主教伍瑞克（Mgr Laurent Ulrich）手持特製權杖，敲響教堂大門，象徵聖母院的浴火重生；號稱法國最大的管風琴完成修復後，音樂家將聖歌以當代手法重新譜曲，彷彿為這座教堂注入新生的靈魂。

巴黎聖母院重啟當晚的音樂會盛大舉行，各國政要、神職人員、消防員、古蹟修復員等出席，現場轉播讓塞納河畔的群眾共同見證這一歷史時刻。多位法國歌手輪番登台，知名歌手Garou現身獻唱，大提琴家馬友友與法國影星瑪莉詠·柯蒂亞即興演奏並朗讀雨果詩作，為夜晚增添濃厚的文藝氣息。

美國嘻哈歌手威廉斯演唱代表作《Happy》，與福音樂團在聖母院廣場熱情演出掀起高潮；壓軸由法國古蹟推廣者DJ Michaël Canitrot以聲光與電子音樂向大教堂及參與修復的工匠們致敬，炫麗燈光秀投射於聖母院牆面，為盛會劃下燦爛句點。

大火後的首次彌撒於隔天（12月8日）舉行，由巴黎教區總主教伍瑞克（Mgr Laurent Ulrich）主持，2,500名幸運民眾聚集於此，總主教伍瑞克感動表示「在毀壞五年後，它（巴黎聖母院）再次屹立在此，再次準備好迎接信徒」；管風琴的莊嚴樂聲伴隨祈禱，讓這座歷經劫難的教堂再次注入生命力與希望。

全球合力守護文化瑰寶 聖母院修復計畫預計2028全面完工

修復巴黎聖母院的過程動員了來自全球150個國家的捐款，累積超過8.4億歐元（約台幣288億元），並集合了1,300多名木工、石匠、藝術家、修復師和建築師共同參與重建。修復期間，考古學家在教堂地下發現超過1,000多件文物碎片，包括石棺與雕像，為這座歷史建築揭開更多細節，也為未來研究提供珍貴資料。

火災中，不少珍貴文物得以奇蹟般倖存，包括神聖荊棘冠冕、法國雕刻家Nicolas Coustou的經典作品《聖母哀子像》，「真十字架」的殘片與「聖釘」，以及教堂牆上三面著名的「玫瑰花窗」，這些文物不僅見證了聖母院的歷史，也成為重建過程中的重要象徵。

經過五年努力，聖母院煥然一新，牆體潔白如初，彩色玻璃窗讓陽光灑滿內部空間，增添明亮與生氣，2,300座雕像與8,000根管風琴音管也重新煥發光彩，重現昔日的華麗；教堂也新增1,500個座椅，並引入現代化防火系統，為這座千年地標提供更安全的保障，確保它能持續屹立，迎接未來。

目前聖母院雖已重新開放，但修復工作仍在進行中，包括增建哥德式石像鬼與新型彩色玻璃等，這些項目預計於2028年全面完成，屆時將為這座千年地標增添更多風采與榮光。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月03日至2024年12月09日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『巴黎聖母院』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

看更多網路溫度計文章

出國打包的秘密武器！讓你輕鬆出發的十大旅行小物

愛旅行的注意！行李紅貼紙暗藏玄機？背後原因你一定要知道

懶人包／13號星期五代表不幸？揭秘「Friday the 13th」的傳說由來

東京迪士尼根本不在東京！揭曉台人最愛去的日本城市Top 10

日本搭電車的必學禮儀！4大地雷快筆記