OECD：歐盟多國成人技能停滯 南韓專上程度退步大

中央社／ 布魯塞爾10日專電

據OECD與歐盟合作報告，成人技能在多數受調查的歐盟國家出現較10年前退步或停滯現象，而教育程度提高不保證技能進步，如大專以上教育程度技能較10年前退步幅度最大的有南韓、立陶宛及斯洛伐克。

經濟合作暨發展組織（OECD）今天發布「成人技能調查」（Survey of Adult Skills，PIAAC）。歐洲聯盟執行委員會（European Commission）指出，相較上次發布調查的2013年，這份由其共同資助的調查報告顯示，參與調查的18個歐盟國家只有芬蘭、丹麥成人識字能力較10年前提高，7國退步，其他持平。

在算術能力方面，歐盟呈現進步的國家包括芬蘭、愛沙尼亞、丹麥和荷蘭。

這份報告是對27個國家的16至65歲民眾取樣調查，其中絕大多數為OECD成員。所謂技能則指識字力（literacy）、算術力（numeracy）和運用資訊工具迅速解決問題的能力，而跨10年的比較則以前2者為主。

該報告指出，10年來成人識字力只有芬蘭進步15分、丹麥進步9分，14個國家持平，11個國家退步，其中波蘭退步31分、立陶宛退步28分、南韓退步23分、紐西蘭退步21分。

算術力表現則較佳。8個受調查國家較10年前進步，排第一的是芬蘭與新加坡，同樣進步17分；12國持平，7國退步，包括匈牙利、波蘭、南韓、美國等。

該調查也顯示，16至24歲年輕人的識字能力只有英國的英格蘭地區、芬蘭和挪威呈現進步，8個國家退步，其中退幅較大的是紐西蘭、立陶宛、波蘭和斯洛伐克。

即便大專以上教育程度，平均識字能力也只有芬蘭較10年前調查進步，大幅退步的包括南韓、立陶宛和斯洛伐克。

OECD報告另指出，男性的識字力退步情況較女性顯著，如今女性平均識字力已高於男性；不過在算術力方面除了智利、以色列和美國的女性進步較男性多，平均而言男性較女性高。

再看2023年的最新調查，以資訊工具解決問題的能力則無明顯性別差距，男性只比女性多2分。

歐盟 芬蘭

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