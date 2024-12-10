歐盟國家2022年近24萬人死於空汙 義大利等3國最多

歐洲環保署（European Environment Agency）今天發布報告指出，2022年歐洲聯盟（EU）有近24萬人死於細懸浮微粒（PM2.5）汙染，較前1年度下降5%。

法新社報導，歐洲環保署估計，暴露於超出建議標準的PM2.5「至少導致23萬9000人死亡」。PM2.5是顆粒最細小、但對人體健康危害最大的可吸入懸浮微粒。

其中最多死亡案例發生在義大利、波蘭和德國。

在整個歐洲大陸，這個數字相較2021年已有所下降。可進入肺部深處的PM2.5在2021年造成25萬3000人死亡。

歐洲環保署表示，整體而言，由於PM2.5、二氧化氮和臭氧這3種主要空氣汙染物濃度降低，長期暴露對健康造成的負面影響正在減輕。