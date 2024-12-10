日本航空一架班機2機長酒測超標 誤點超過3小時才起飛

日本航空公司（Japan Airlines）表示，12月1日一架預定從澳洲墨爾本飛往日本成田機場的日航774號班機，因為兩名機長酒測一度超標，導致航班延誤逾3小時才起飛。

日本讀賣新聞報導，該航班使用波音787型客機，搭載乘客與機組員共114人。日本航空事後展開內部調查，發現該航班3名機長中的2人違反社內規定，在執勤前攝取過量酒精。日航與日本政府國土交通省正在調查詳細狀況。

日航今年4月也曾發生男性機長在美國南部達拉斯一處飯店內喝到爛醉，總計因為發生5件疏失在5月接受來自國土交通省行政指導的「嚴重注意」。

日航為防止在達拉斯發生的機長爛醉問題再度發生，一度針對所有機長與空服員下達「禁酒令」，要求在航班飛抵目的地不得喝酒。

不過，相關人士表示，「禁酒令」已在9月底解除，10月起改為允許機組員「適度飲酒」。

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