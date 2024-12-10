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熊闖日本超市襲擊店員遭撲殺 民眾不滿灌爆秋田當局

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本秋田市區11月發生熊闖入超市並攻擊店員的事件，這頭熊在2天後被捕獲撲殺。秋田當局近日接獲大量民眾抗議，有人支持撲殺，也有人反對，一度影響市府相關單位日常業務。

一隻身長約1公尺的母熊11月30日一早闖入秋田市土崎港西地區的超市「伊德土崎港店」後，襲擊一名男性員工且搗亂超市內部。牠逗留在店內長達55小時才被捕獲。

這起事件一度引發居民擔憂，超市經過消毒等整理作業，於事發一週後重啟營業。

共同社報導，這頭熊的去向受到部分日本民眾關注。截至昨天，秋田市府、秋田縣政府與警方透過電話或電子郵件等管道，一共接獲超過200件民眾抗議，其中包含「不准殺（牠）」、「用槍處理掉（牠）」等內容，對於撲殺做法看法兩極。

根據秋田市府統計，截至本月6日共接獲113通電話、63封電子郵件，其中9成反對撲殺這隻熊，內容包括希望當局「讓熊回歸山裡」、「捕殺的做法窮凶極惡」等；然而，也有民眾要求撲殺，認為「熊與人無法共存」。

為了因應這些陳情，秋田市府負責相關業務單位的日常作業也受到影響。

秋田市府與秋田縣府等單位解釋，這頭熊已被撲殺，「以人命為優先考量，希望民眾能理解」。

日本 秋田 超市

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