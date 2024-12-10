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日本飯店10月「平均房價4800元」創新高 年漲18%主因曝光

中央社／ 東京10日綜合外電報導
日本東京淺草寺周遭街景。 路透資料照
日本東京淺草寺周遭街景。 路透資料照

日本境內約2000家飯店10月平均每晚房價來到2萬2171日圓（約新台幣4800元），較去年同月上漲18.3%創新高，主因歐美及澳洲等國長途旅客與商務人士增加，推升每晚房價。

日本經濟新聞報導，不動產資料分析公司柯斯塔集團（CoStar Group）旗下的STR公司，針對日本境內約2000家飯店進行調查，發現今年10月平均每晚房價2萬2171日圓，高於曾創新高的今年8月的2萬2047日圓。

日本政府觀光局（JNTO）表示，今年10月共有331萬2000名外國旅客訪日，寫下單月新高紀錄。因此，不光是週末日及假日，平日住宿需求也大為增加，造成飯店房價上漲，甚至超過暑期旺季。

今年10月來自美國的旅客相較去年同月增加31.5%，澳洲旅客也大增45.4%。

在包括東京、大阪及京都等地，訪日客對住房需求持續保持穩定。東京皇宮飯店（Palace Hotel Tokyo）今年10月每晚房價高達11萬300日圓（約新台幣2萬3600元），較去年同月上漲1萬1500日圓，漲幅12%，創10月新高紀錄。訪日外國客占整體住宿旅客比率高達81.2%，創2012年開幕以來新高，且來自美國等地的外國商務人士也增加。

東京帝國飯店10月每晚房價也來到逾7萬日圓，較去年同月上漲10%，相比2019年同月漲幅更高達50%。

日本飯店每晚房價普遍上漲也受惠中國旅客增加；而10月屬秋天出遊旺季，日本旅客的需求也穩定成長。

STR表示，相較2019年同期，今年1月到10月全日本高價飯店平均每晚房價漲幅達47%，甚至連中價位飯店及低價位飯店，也分別出現34%及24%的漲幅，可謂雨露均霑。

導致飯店每晚房價上漲還有一個原因，就是高價飯店增加推升日本飯店整體平均房價。

另外，今年10月日本境內飯店住房率也較去年同月增加3.3個百分點，來到81.7%，繼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年11月以來，時隔4年11個月重新站上8成。

日本經濟 飯店

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