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日本迎入冬最強寒流 關東山區恐降警報級大雪
日本從今天晚間起一直到14日止將受到今年入冬以來最強等級寒流影響，靠日本海側地區嚴防大雪，甚至連關東甲信地方的山區也有機會下警報級大雪。
日本富士新聞網報導，今天包括東京都在內的靠太平洋側多數地區都發布「乾燥注意報」，必須特別留意用火。
日本到這個週末止將受冬季型態氣壓分布增強影響，靠日本海側地區可能斷續降雪，特別是關東甲信地方山區有可能降下警報級大雪，民眾須留意車輛受困大雪動彈不得的交通混亂情況。
日本氣象協會表示，上週寒流已讓宇都宮市、前橋市、廣島市及金澤市等地陸續降雪，接下來這波寒流有可能讓西日本地方的平地也降雪。
除北海道與東北地方靠日本海側地區普遍會降雪外，北陸地方14日及15日不少地區也將降雪，甚至部分地區積雪也有可能快速增加。
近畿地方不光是北部，連靠太平洋側的和歌山15日也有降雪機會；由於西日本地方部分市區下雪，有可能對交通造成影響。
沒有下雪的地區也將面臨寒冷低溫，15日上午包括東京市區在內，很多地區早晚都會出現攝氏3度以下低溫，在室內也必須留意溫度控管，對「熱休克」等採取對策。
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