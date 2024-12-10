神父伸狼爪！英國小島驚爆逾50兒童遭性侵 變態行徑超過30年

英國威爾斯海岸卡爾迪島（Caldey Island）百年來都是修道院及修士社區的所在地，每年到訪遊客至少有6萬名。然而今年4月，有人站出來指控該島60多年前驚悚的戀童癖性犯罪，受害者超過50名兒童，當局啟動調查。

根據《每日郵報》報導，1960至1992年間，父母帶著孩子們到卡爾迪島上過暑假，期間費用由教會支付，然而一些戀童癖卻躲藏在宗教名義下對孩子們伸出鹹豬手，據傳甚至有年僅3歲的孩子在光天化日下遭到攻擊。可怕的是，即使受害者後來向老師、警方和教會控訴遭到性侵、性虐待，卻都被忽視。

其中罪行最為嚴重的是一位神父撒迪厄斯（Father Thaddeus Kotik）。據受害者所述，撒迪厄斯利用寵物龜、小貓、甜點、餅乾等東西來誘騙、性侵、猥褻孩子們。

1992年，撒迪厄斯去世，在此之前完全沒有因為他的行徑受到任何懲罰。直到2018年，6名曾遭受撒迪厄斯魔爪的女性在庭外和解中獲得賠償，但其中一名女性表示，他們要的是官方道歉，要求案件應該被調查。共有54名受害者挺身而出，他們堅定表示，其他和撒迪厄斯一樣的修士都要負起責任。

卡爾迪島的戀童癖隱憂並沒有因為撒迪厄斯去世而停止。2008年一名神父在島上當了9個月的牧師，後因持有9歲兒童的性圖像被抓；一名性犯罪者因持有兒童的非法影像遭通緝，2004年至2011年皆以假名居住在島上。一名受害者表示，卡爾迪島根本是戀童癖和性犯罪者隱藏的完美場所。這個島應該改名叫戀童癖島，才能阻止遊客來訪。