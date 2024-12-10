維護族群、亟需保育 年長動物傳承知識

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】年長動物擁有豐富生存知識，對族群社會傳承至關重要！一項研究指出，隨著動物年齡增長，靈長類、鯨魚和大象等年長動物會將生存技能傳承年輕成員，有助於維護動物社會的穩定。然而，人類活動卻使年長動物面臨滅絕危機，專家呼籲應更重視生態保育。

生存知識的傳承

《Earth.com》報導，一項研究顯示，隨著動物年齡增長，牠們的行為會根據生活經歷而產生變化，對環境的適應也會更加豐富，並且經常將其傳遞給群體中的年輕成員，以維護族群社會的穩定。

事實上，靈長類、鯨魚、大象和群體狩獵動物都有年老的族群，牠們攜帶著重要生存知識並維持社會結構。例如，年長的雌象對朋友或敵人的認定有「社會記憶」，便能更適應潛在的危險；停經後虎鯨則最擅長尋找鮭魚覓食地。

澳洲查爾斯達爾文大學生態學家科普夫表示，許多老化研究幾乎都集中在負面健康，然而，隨著不同動物群體的老化研究增加，證明了年長動物的珍貴價值，以及對動物族群的影響。

共同保育年長動物

《衛報》報導，儘管年長動物對生態族群相當重要，卻在人類的手中陷入滅絕危機。對此，科普夫強調，年長動物往往累積最多的知識，需要人類共同維護保育。

「地球上的年長動物正在衰落。」科普夫警告，消滅體型最大、經驗最豐富的動物，將會對群體文化和社會結構產生重大影響。換句話說，清除老年個體會導致族群變得更加不穩定，甚至最終會崩潰，進而失去難以恢復的族群生態。

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