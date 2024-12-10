雞湯與大蒜真能治感冒？ 學者：心理作用居多

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】家庭治療感冒的偏方，如雞湯、柳橙汁等食物其實並沒有真正治好感冒！外媒指出，大蒜、維他命等營養食物確實對治療感冒有效，但家庭常見的草藥、雞湯、鋅錠與柳橙汁等偏方並沒有療效，不過因為「替代品效應」產生的心理作用，容易讓人誤以這些食物有療效。

營養品康復較慢？

根據《英國廣播公司報導，全球約有2百種病毒會造成感冒，而身體會有免疫系統將病毒排除，還有製造抗體避免相同病毒感染。日常作息與飲食對免疫系統有重要影響。過去普遍認為雞湯、柳橙汁與鋅錠等食物可能有助因應感冒，但倫敦帝國學院感染學教授貝漢直言，若平常飲食均衡，感冒時再吃這些東西其實不會加強抵抗力。

有研究指出，雞湯與柳橙汁等偏方若真的讓感冒好轉，有可能是因為「替代品效應」導致，例如有研究指出，相信草藥真的有療效的人，可能比吃一般感冒藥的人還快好；關於鋅錠的研究，2020年有研究將72毫克的鋅錠與替代品給不同受試者（受試者不知情）服用，未服食者也比有服食者感冒好得還快。

偏方心理作用較多

南安普敦大學健康心理學教授畢夏普表示，替代品之所以會比營養品有效，是因為患者相信醫療專業導致的心理作用，雖然不見得對治病真的有效，但有助在治療時更舒服。他指出，影響免疫系統主要還是人本身的基因。

但《健康頭條》提到，大蒜、維生素確實對感冒有一定的作用。有2016至2017年的研究指出，若廣泛攝取維他命A、C、D、E與B6、B12，還有葉酸、鋅、硒、銅與鐵等元素，能減少感冒的頻率與週期；針對大蒜，146位健康成人對半分為大蒜組與對照組，大蒜組在冬季12周內僅有24起感冒、111天感冒時間，對照組則有65起感冒、366天感冒。

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