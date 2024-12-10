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全球均溫比工業革命前高攝氏1.5度 歐盟科學家：今年史上最熱

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年。示意圖。 （路透）
歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年。示意圖。 （路透）

歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年，且異常高溫將至少持續到明年的頭幾個月。聯合國兩周前的氣候會談才剛就一項3,000億美元的打擊氣候變遷方案達成協議，但卻被貧窮國家抨擊規模不足以彌補飆升的氣候相關災損。

路透報導，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變遷服務（C3S）表示，今年1至11月的數據已確定今年會是有紀錄來最熱的一年，且首次全球均溫比工業革命前的1850～1900年高出攝氏1.5度。先前最熱紀錄是2023年。上個月也已成為歷來次熱的11月，僅次於去年同期。

全球年均溫歷年趨勢 圖／經濟日報提供
全球年均溫歷年趨勢 圖／經濟日報提供

C3S氣候研究員尼可拉斯表示：「全球氣溫仍處在接近紀錄高點領域，而且至少還會再維持幾個月。」C3S數據顯示，過去17個月中已有16個月比工業革命前高出1.5度。

極端氣候今年橫掃全球各地，義大利和南美洲遭遇嚴重乾旱，尼泊爾、歐洲的致命洪水，墨西哥和沙烏地阿拉伯的熱浪，美國和菲律賓的嚴重風災。科學研究已證實，以上災難都有出自人為導致的氣候變遷的影響。

燃燒化石燃料排放的二氧化碳是造成氣候變遷的主因。儘管許多國家都做過環保宣言，但今年全球二氧化碳排放仍料將創下紀錄新高。

聯合國在COP29前不久發表一份報告表示，目前的承諾和政策不足以使暖化程度控制在只比工業革命前水準高出1.5度，或甚至2度，反而正使世界朝向高出2.6至2.8度邁進，更遑論這些承諾還有未被實現的可能。

歐盟 氣候變遷 科學家

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