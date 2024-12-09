快訊

嘲諷「還活著喔？」母女遭詐雙亡 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

內湖母女遭詐…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

海地黑幫老大懷疑巫術害死小孩 下令屠殺至少184人

中央社／ 墨西哥市8日綜合外電報導

海地人權團體「全國人權捍衛網絡」今天說，海地首都貧民窟太陽城中，一名黑幫老大懷疑有年長者使用巫術導致他的孩子生病，下令屠殺逾百人。

綜合路透社和法新社報導，全國人權捍衛網絡（National Human Rights Defense Network）表示，所有被害者年齡都超過60歲。

全國人權捍衛網絡說，傑瑞米碼頭（WharfJeremie）黑幫首腦菲利克斯（Monel "Mikano" Felix）向一名巫毒祭司尋求建議，這名祭司指控當地的年長者透過巫術傷害小孩。菲利克斯在他的孩子生病後下令大屠殺。

人權團體說，幫派成員使用大砍刀和匕首，連續在6、7日屠殺年長者，總計100多人。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）表示，海地首都一名勢力龐大的黑幫領袖週末期間策劃的暴力事件，造成至少184人死亡。

太陽城（Cite Soleil）是海地首都太子港港口旁一個人口稠密的貧民窟，是海地最貧窮、最暴力的地區之一。

全國人權捍衛網絡說，菲利克斯的孩子7日下午死亡。

聯合國10月曾估計，菲利克斯的幫派成員人數約300人。

人權 屠殺 海地

延伸閱讀

美麗島雜誌社原址懸掛首面真人看板 邱議瑩：致敬人權前輩

海地首都遭幫派控制 聯合國將撤離人員

海地暴力升溫一週釀150死 美再度呼籲組聯合國維和任務

海地暴力再起 28名疑似幫派分子遭警民擊斃

相關新聞

歐盟科學家：今年確定將成史上最熱一年 高溫至少延續至明年初

歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年，且異常高溫將至少持續到明年的頭幾個月。聯合國兩周前的氣候會談才剛...

菲律賓中部活火山噴發 煙雲達3000公尺

菲律賓中部坎拉翁火山今天下午發生爆裂式噴發，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）已發布3級警戒， 將火山口週邊8公...

教宗怎麼了？下巴瘀青惹關注 梵蒂岡這麼說…

天主教教宗方濟各7日在聖伯多祿大教堂主持冊封21名來自17個國家的新樞機主教儀式，右側臉、下巴和上頸有大塊瘀青（圖）而惹...

加拿大1博物館遺失2234藏品 含136片中國殷墟甲骨

日前，加拿大人最引以為傲的博物館之一：位於多倫多市中心的皇家安大略博物館（Royal Ontario Museum, 簡...

瑞士嚴重世俗化 專家：歐洲共同危機

瑞士面臨更嚴重世俗化，歐洲也正經歷共同危機！

日本岡山觀光巴士在山區翻覆 逾10人送醫治療

日本警消表示，一輛載著40多人的觀光巴士，今天上午10時左右在岡山縣真庭市蒜山上德山地區一處道路翻覆，造成11人受傷送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。