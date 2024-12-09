土耳其軍用直升機相撞 其中1架墜毀造成6名軍人死亡

土耳其當局表示，1架軍用直升機今天在訓練過程中發生事故，於西南部伊斯帕塔省（Isparta）墜毀，造成6名軍人死亡，其中1名死者送醫搶救不治。

路透社報導，土耳其國防部發布聲明指出，1架UH-1直升機在伊斯帕塔省進行訓練時墜毀，受傷的軍人已被送往醫院接受治療。

美聯社報導，伊斯帕塔省長艾倫（Abdullah Erin）指出，2架土耳其軍用直升機在空中相撞，其中1架墜毀，另1架成功降落。

艾倫和國防部起初都表示共有5名軍人喪生，但在1名傷者送醫不治後，死亡人數上升至6人。

艾倫表示，這起事故發生在西南部伊斯帕塔省，當時正在進行常規飛行訓練。他指出，罹難者中包括1名負責航空學校的准將。

目前尚不清楚造成2架直升機相撞的原因，艾倫表示，已經展開調查。