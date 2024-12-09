快訊

App綁定信用卡前三筆逐筆交易驗證 3情況可望豁免

土耳其軍用直升機相撞 其中1架墜毀造成6名軍人死亡

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

土耳其當局表示，1架軍用直升機今天在訓練過程中發生事故，於西南部伊斯帕塔省（Isparta）墜毀，造成6名軍人死亡，其中1名死者送醫搶救不治。

路透社報導，土耳其國防部發布聲明指出，1架UH-1直升機在伊斯帕塔省進行訓練時墜毀，受傷的軍人已被送往醫院接受治療。

美聯社報導，伊斯帕塔省長艾倫（Abdullah Erin）指出，2架土耳其軍用直升機在空中相撞，其中1架墜毀，另1架成功降落。

艾倫和國防部起初都表示共有5名軍人喪生，但在1名傷者送醫不治後，死亡人數上升至6人。

艾倫表示，這起事故發生在西南部伊斯帕塔省，當時正在進行常規飛行訓練。他指出，罹難者中包括1名負責航空學校的准將。

目前尚不清楚造成2架直升機相撞的原因，艾倫表示，已經展開調查。

國防部 直升機 軍人

延伸閱讀

NBA／防守大鎖復出首戰就送絕殺火鍋 鵜鶘險勝太陽止9連敗

開車途中聞巨響！龜從天降擊爆擋風玻璃 網：瑪利歐賽車？

NBA／想豎立無法打破三分球進球障礙 柯瑞看到潛在威脅者

騎士連勝創隊史紀錄 挑戰瘋狂20連勝有無可能？

相關新聞

歐盟科學家：今年確定將成史上最熱一年 高溫至少延續至明年初

歐盟科學家9日表示，今年將成為有紀錄來全世界最熱的一年，且異常高溫將至少持續到明年的頭幾個月。聯合國兩周前的氣候會談才剛...

菲律賓中部活火山噴發 煙雲達3000公尺

菲律賓中部坎拉翁火山今天下午發生爆裂式噴發，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）已發布3級警戒， 將火山口週邊8公...

教宗怎麼了？下巴瘀青惹關注 梵蒂岡這麼說…

天主教教宗方濟各7日在聖伯多祿大教堂主持冊封21名來自17個國家的新樞機主教儀式，右側臉、下巴和上頸有大塊瘀青（圖）而惹...

加拿大1博物館遺失2234藏品 含136片中國殷墟甲骨

日前，加拿大人最引以為傲的博物館之一：位於多倫多市中心的皇家安大略博物館（Royal Ontario Museum, 簡...

瑞士嚴重世俗化 專家：歐洲共同危機

瑞士面臨更嚴重世俗化，歐洲也正經歷共同危機！

日本岡山觀光巴士在山區翻覆 逾10人送醫治療

日本警消表示，一輛載著40多人的觀光巴士，今天上午10時左右在岡山縣真庭市蒜山上德山地區一處道路翻覆，造成11人受傷送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。