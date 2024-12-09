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菲律賓中部活火山噴發 煙雲達3000公尺

中央社／ 馬尼拉9日專電
菲律賓中部坎拉翁火山今天下午發生爆裂式噴發。 法新社
菲律賓中部坎拉翁火山今天下午發生爆裂式噴發。 法新社

菲律賓中部坎拉翁火山今天下午發生爆裂式噴發，菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）已發布3級警戒， 將火山口週邊8公里範圍列為危險區，禁止進入。

根據PHIVOLCS發布的通告，坎拉翁火山（KanlaonVolcano）下午3時03分發生爆裂式噴發，煙雲高達3000公尺，向西南西方向飄動，「火山碎屑密度流」沿東南坡向下流動。

PHIVOLCS在臉書貼出噴發影片，同時也把坎拉翁火山的警戒等級，從之前的2級調升至3級，危險區從火山口週邊8公里擴大至9公里，民眾禁止進入，飛機也不得靠近。

菲律賓民防局已開始疏散火山口週邊半徑6公里範圍內的居民，估計多達5萬4000人。

坎拉翁火山昨天發生6次火山地震，噴出4638噸的二氧化硫氣體。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。

在3級警戒也意味著岩漿已接近地表，未來週可能發生危險噴發。

菲律賓地處火山和地震頻繁的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire），坎拉翁火山位於菲國中部的內格羅島（Negros），高約海拔2500公尺。

不安 地震 菲律賓

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