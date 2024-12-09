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瑞士嚴重世俗化 專家：歐洲共同危機

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
瑞士面臨更嚴重世俗化，歐洲也正經歷共同危機！（Photo by Kyler Nixon on Unsplash under C.C License）
瑞士面臨更嚴重世俗化，歐洲也正經歷共同危機！（Photo by Kyler Nixon on Unsplash under C.C License）

瑞士面臨更嚴重世俗化，歐洲也正經歷共同危機！一項調查指出，瑞士面臨宗教團體數減少、宗教領袖明顯老化，加上針對同性戀和女性族群，宗教團體都抱持更開放態度。對此，專家認為，歐洲國家世俗化正處於不同階段、持續進行中。

瑞士世俗化危機

evangelical focus》報導，洛桑大學宗教社科研究所、斯特拉斯堡神學院及巴塞爾神學院的研究報告指出，相較16年前而言，瑞士面臨更大世俗化危機，包括當地宗教團體數量減少，宗教領袖平均年齡增加。然而，宗教團體的容忍性則持續增強，尤其對同性戀者的接受度，以及對女性領導的開放態度。

研究顯示，羅馬天主教徒和改革宗新教徒的信徒流失較多，而宗教團體總數則減少7.2%。此外，宗教領袖的平均老化速度，相較其他勞動人口還要更快，整體平均年齡上升三歲，其主要原因在於沒有足夠的年輕領導人。

另外，當地宗教團體接受同性戀者成為信徒的比例也增加，尤其在羅馬天主教、新教保守派和穆斯林團體中，對同性戀者的接受度高達75%。再者，宗教團體對女性擔任領導職務也更加開放，其中有15.2%的宗教團體由女性領導。

無宗教信仰人口

瑞士資訊》報導，根據瑞士聯邦統計局的數據，過去50年來，無宗教信仰的瑞士人口是增長最快的群體，約為2021年瑞士總人口的近三分之一。據分析，無宗教信仰者大多是年輕人、受過良好教育且居住在城市，而男性則略多於女性。

洛桑大學宗教社科研究所所長斯托爾茨指出，背棄從小養成的宗教習俗或接受另類靈性的人並不佔多數，其往往沒有接受過宗教社會化，總體上對宗教漠不關心或反對。

「歐洲各國恐經歷共同世俗化危機。」他認為，瑞士的世俗化程度處於平均水準，而英國和法國世俗化更嚴重，但義大利和波蘭等國家卻是更加宗教化，這些國家並非同時進行，而是處於世俗化的不同階段。

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