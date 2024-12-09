日本岡山觀光巴士在山區翻覆 逾10人送醫治療
日本警消表示，一輛載著40多人的觀光巴士，今天上午10時左右在岡山縣真庭市蒜山上德山地區一處道路翻覆，造成11人受傷送醫，傷者目前研判均為輕傷，且送醫時仍有意識。
日本放送協會（NHK）、共同社報導，事發地點位在日本中國地區的山區，該區域被稱為「蒜山高原」，標高較高，且當地道路經常在冬季凍結或降雪。
報導指出，巴士翻覆現場當時出現積雪，可能是打滑造成翻車。
岡山縣警方表示，這輛巴士當時欲前往島根縣，警方還在釐清詳細狀況。
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