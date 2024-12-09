日本新幹線列車撞倒木幸無人傷 約2千旅客受影響

日本九州新幹線一班載著約350人的列車昨天傍晚行經鹿兒島縣時撞上倒木，導致列車一度停駛、車廂內停電，所幸無人受傷，約有2000名旅客受到影響。

鹿兒島新聞台（KTS）報導，這班列車事發後一度停在軌道上，有乘客拍下當時車廂內部照明因停電顯得相當昏暗。

鹿兒島讀賣電視台（KYT）報導，這起事件發生於昨天傍晚4時過後，一班從新大阪站發車、開往鹿兒島中央站的列車，在行經出水站與川內站之間時撞上倒木，所幸乘客加乘務人員約350人均未受傷。

日本警方表示，事故原因是附近居民砍樹時，樹枝傾倒並勾到新幹線的電纜。

九州新幹線的營運商九州旅客鐵道公司（JR九州）說明，這起事件導致九州新幹線停駛約2小時20分鐘，並影響雙向列車共10班列車以及約2000名旅客。