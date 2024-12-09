新加坡生育率下探 馬斯克貼文稱正走向滅絕引討論

新加坡生育率下探，特斯拉執行長馬斯克在社群平台轉發貼文稱新加坡走向滅絕，推文逾4438萬次瀏覽。分析人士指出，獅城生活成本高可能是人們降低生育原因，不過憑藉外來工作者人數增加，新加坡總人口數今年首次突破600萬。

杜拜風險投資公司（IBC Group）創辦人兼執行長納法（Mario Nawfal）日前在社群平台X貼文，援引「新聞週刊」（Newsweek）數據指出，新加坡出生率跌至新低，總生育率僅0.97，遠低於維持人口平衡所需的2.1。

納法表示，新加坡老齡人口增多、勞動力縮減，從工廠到食品配送等行業，越來越多的機器人被用來填補人力短缺，預測到2030年，新加坡有將近1/4人口年齡超過65歲，贍養比例將從目前的4名工作成年人對應1名老年人。

馬斯克（Elon Musk）隨即轉發該貼文，並寫道「新加坡（和許多其他國家）正在走向滅絕（goingextinct）」，此文一出引發廣泛討論，此篇推文至今已超過4438萬次瀏覽。

有網友在下方留言稱新加坡物價攀升、生活成本高，養不起小孩的地方不只新加坡，很多國家都逐漸負擔不起。

新加坡智庫政策研究所學者Tan Poh Lin在海峽時報（The Straits Times）報導中指出，數據顯示年齡介於25至29歲、30至34歲的新加坡女性和永久居民生育率下降，是2023年出生率降低的原因之一，可能的因素是「擔憂生活成本上漲」，同時單身族和小家庭的趨勢逐漸被社會接納，因此降低結婚意願或少生孩子的動機。

根據移民與關卡局（ICA）2023年出生與死亡登記報告，去年共有3萬3541人出生，較2022年的3萬5605人下降5.8%，相較2021年的3萬8672人更大幅減少13.3%。

不過，新加坡國家人口及人才署今年發布人口簡報指出，過去一年人口增加來源以工作准證持有者居多，其次是外籍幫傭。隨著工作准證持有者等身分人數持續增加，截至今年6月，新加坡總人口首次突破600萬、達約604萬。

聯合早報報導，有關移民人數，最近5年每年平均約2萬2400人獲新加坡公民權、3萬2600人獲永久居留權，比前5年略高。國家人口及人才署在簡報中指出，工作准證持有者和外籍幫傭，能協助新加坡滿足經濟和社會需求。