快訊

女電波拉皮麻醉不治 出事診所官網醫師和「超思蛋」被告同名

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「運勢強勁」：財庫瞬間火燙

阿薩德已逃亡俄羅斯，敘利亞真的能迎來新局？

新加坡生育率下探 馬斯克貼文稱正走向滅絕引討論

中央社／ 新加坡9日專電

新加坡生育率下探，特斯拉執行長馬斯克在社群平台轉發貼文稱新加坡走向滅絕，推文逾4438萬次瀏覽。分析人士指出，獅城生活成本高可能是人們降低生育原因，不過憑藉外來工作者人數增加，新加坡總人口數今年首次突破600萬。

杜拜風險投資公司（IBC Group）創辦人兼執行長納法（Mario Nawfal）日前在社群平台X貼文，援引「新聞週刊」（Newsweek）數據指出，新加坡出生率跌至新低，總生育率僅0.97，遠低於維持人口平衡所需的2.1。

納法表示，新加坡老齡人口增多、勞動力縮減，從工廠到食品配送等行業，越來越多的機器人被用來填補人力短缺，預測到2030年，新加坡有將近1/4人口年齡超過65歲，贍養比例將從目前的4名工作成年人對應1名老年人。

馬斯克（Elon Musk）隨即轉發該貼文，並寫道「新加坡（和許多其他國家）正在走向滅絕（goingextinct）」，此文一出引發廣泛討論，此篇推文至今已超過4438萬次瀏覽。

有網友在下方留言稱新加坡物價攀升、生活成本高，養不起小孩的地方不只新加坡，很多國家都逐漸負擔不起。

新加坡智庫政策研究所學者Tan Poh Lin在海峽時報（The Straits Times）報導中指出，數據顯示年齡介於25至29歲、30至34歲的新加坡女性和永久居民生育率下降，是2023年出生率降低的原因之一，可能的因素是「擔憂生活成本上漲」，同時單身族和小家庭的趨勢逐漸被社會接納，因此降低結婚意願或少生孩子的動機。

根據移民與關卡局（ICA）2023年出生與死亡登記報告，去年共有3萬3541人出生，較2022年的3萬5605人下降5.8%，相較2021年的3萬8672人更大幅減少13.3%。

不過，新加坡國家人口及人才署今年發布人口簡報指出，過去一年人口增加來源以工作准證持有者居多，其次是外籍幫傭。隨著工作准證持有者等身分人數持續增加，截至今年6月，新加坡總人口首次突破600萬、達約604萬。

聯合早報報導，有關移民人數，最近5年每年平均約2萬2400人獲新加坡公民權、3萬2600人獲永久居留權，比前5年略高。國家人口及人才署在簡報中指出，工作准證持有者和外籍幫傭，能協助新加坡滿足經濟和社會需求。

新加坡 生育 移民 馬斯克

延伸閱讀

會晤歐洲多國領袖 川普已重返國際舞台

用矽谷文化 川普要改造美國政府

貝佐斯向川普和馬斯克遞橄欖枝 支持推動鬆綁管制

馬斯克將上任政府效率部 OpenAI執行長掛保證「不會濫用職權」

相關新聞

日本新幹線列車撞倒木幸無人傷 約2千旅客受影響

日本九州新幹線一班載著約350人的列車昨天傍晚行經鹿兒島縣時撞上倒木，導致列車一度停駛、車廂內停電，所幸無人受傷，約有2...

創史上最賺錢巡迴演唱會紀錄！泰勒絲Eras Tour謝幕 收入估達22億美元

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）8日晚間在加拿大卑詩省的溫哥華，完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演...

日本皇后雅子過61歲生日 心繫能登強震區災民

日本皇后雅子今天過61歲生日，透過媒體發表生日感言。她祈願元旦發生強震的石川縣能登半島地區的災民能早日安心生活。她表示，...

哈佛教授10年研究：能過好退休生活嗎？從問這一個問題開始

退休，很多人可能第一個想到的問題是：「我是不是已經存夠錢了？」但哈佛商學院教授泰瑞莎．阿馬比爾（Teresa Amabile）從長達十年的研究中發現...

月球太空基地將用垃圾興建？NASA盼以地球回收物 在月球建太空站

未來月球的太空基地，會是用人類的垃圾所興建的？美國太空總署（NASA）推動再次登月的「阿緹米斯」計畫，希望能建立在月球長期使用與居住的基地…

泰國連日暴雨…巨型蟒蛇洪水中掙扎「影片曝光」！疑吃1動物身體腫脹

泰國近日暴雨成災，發現有巨大蟒蛇在洪水中漂浮！當地網上近日瘋傳影片，有1條巨大蟒蛇於洪水中浮游，腹部異常腫脹，泰媒引述地方消息，指該巨蟒相信已被洪水淹死…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。