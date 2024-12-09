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格但斯克耶誕市集迷人風景與藝術 評為歐洲最佳

中央社／ 華沙8日專電

波蘭選舉日報（Gazeta Wyborcza）報導，波蘭北邊的海港城市格但斯克市（Gdańsk）的耶誕市集在超過75萬人的線上投票中獲得逾9.2萬票，被評選為歐洲最佳耶誕市集，占總票數的12%。

這項活動是自2009年以來致力於促進歐洲旅遊和文化的組織「歐洲最佳目的地」所舉辦。

組織形容格但斯克的耶誕市集為「藝術表演和迷人角落的中心」，在城市「風景如畫、迷人的街道」中，戲劇、舞蹈、頌歌和節日裝飾品製作無縫融合。

為慶祝此一榮譽，3日在格但斯克的煤炭市場廣場（Targ Węglowy）舉行極限雜技表演等特別活動。市長杜爾克維奇（Aleksandra Dulkiewicz）表示：「感謝每一位投票者，感謝您與我們共同營造這種神奇的氛圍。這是我們共同的勝利。」

格但斯克的耶誕市集位於該市歷史中心，它的歷史可追溯至中世紀，二戰後重建。市集以熱葡萄酒、當地美食、藝術表演和工匠攤位而聞名。今年的市集於11月22日開幕，將持續至12月23日。

「歐洲最佳目的地」指出，市集的遊客可以探索耶誕老人角、藝術角、威尼斯旋轉木馬，以及被燈光照亮的天使角。其中一個亮點是會說話的麋鹿Lucek，牠詼諧的對話和節日精神使牠成為遊客的最愛。

在今年的投票中，羅馬尼亞克拉約瓦（Craiova）的耶誕市集獲得第2名，獲得超過9萬票，其次是瑞士日內瓦（Geneva）和拉脫維亞里加（Riga）。去年，波蘭第二大城市克拉科夫（Krakow）的耶誕市集在另一項評比中也被評為歐洲最佳。

格但斯克的耶誕市集不僅提供節日商品，還有豐富的文化活動，包括戲劇、舞蹈和頌歌表演，為遊客帶來難忘的節日體驗。

波蘭 節日 羅馬尼亞

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