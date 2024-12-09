創史上最賺錢巡迴演唱會紀錄！泰勒絲Eras Tour謝幕 收入估達22億美元

流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）8日晚間在加拿大卑詩省的溫哥華，完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）最後一場演出。在全球51個城市唱完152場後，Eras的收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。

根據美國旅遊協會資料，在美國，演唱會觀眾在旅遊、旅館、食物和商品上平均花費1,300美元，差不多是足球迷在超級盃（Super Bowl） 的花費。相較於超級盃是一個晚上的一場比賽，泰勒斯的巡迴演唱會前後有五個月，在23個城市分62晚舉行。

調查公司Question Pro估計，泰勒絲的粉絲在美國的消費總額約為50億美元。這個數字還僅僅計入了直接消費，若計入間接消費以及非持票人士在會場外的消費，則可能超過100億美元。