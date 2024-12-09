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創史上最賺錢巡迴演唱會紀錄！泰勒絲Eras Tour謝幕 收入估達22億美元
流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）8日晚間在加拿大卑詩省的溫哥華，完成了歷經近兩年、橫跨五大洲的「時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）最後一場演出。在全球51個城市唱完152場後，Eras的收入估達22億美元，寫下史上最賺錢巡迴演唱會的紀錄。
根據美國旅遊協會資料，在美國，演唱會觀眾在旅遊、旅館、食物和商品上平均花費1,300美元，差不多是足球迷在超級盃（Super Bowl） 的花費。相較於超級盃是一個晚上的一場比賽，泰勒斯的巡迴演唱會前後有五個月，在23個城市分62晚舉行。
調查公司Question Pro估計，泰勒絲的粉絲在美國的消費總額約為50億美元。這個數字還僅僅計入了直接消費，若計入間接消費以及非持票人士在會場外的消費，則可能超過100億美元。
加州就業與經濟中心（CCJE）發布報告指出，粉絲消費力高，「演唱會活動對當地旅遊業和仍在疫情影響下掙扎的市中心產生了重大的提振作用」。
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