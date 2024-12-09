日本皇后雅子過61歲生日 心繫能登強震區災民

日本皇后雅子今天過61歲生日，透過媒體發表生日感言。她祈願元旦發生強震的石川縣能登半島地區的災民能早日安心生活。她表示，明年是阪神大地震30週年，今後如何做好防災及減災的準備很重要。

雅子在61歲的生日感言中表示，今年3月、4月訪問了發生強震的石川縣，她祈願災民能早日安心生活。此外，她也表示，石川縣今年9月還因大雨釀災，這讓她感到心很痛。

明年1月是能登半島地震一週年、阪神大地震30週年。雅子表示，「再度想及當時災情之嚴重，在追悼罹難者的同時，對災民的支援、今後的防災及減災，或許應有所考量、做好準備。」

雅子說，這一年世界各地因戰爭或紛爭，導致包括孩童在內的許多人喪生，她為此深感悲傷，也認為為了建立尊重不同價值觀的寬容的社會與和平的世界，人們累積對話是很重要的。

雅子也言及，今年夏天巴黎奧運，日本選手的傑出表現令她感動。除了每位選手盡全力發揮所長之外，團體競賽中團隊的團結力、選手之間的羈絆，讓人印象深刻。

雅子還指出，效力於美國職棒大聯盟的日籍選手大谷翔平今年寫下「54轟、59盜（壘）」的紀錄，是大聯盟史上一季達成「50轟、50盜」紀錄的第一人，且第3度榮膺最有價值球員（MVP）。

她表示，「其他的日本選手的表現也很好，在各領域，這些年輕人累積每天的努力，開拓新的世界，為許多日本民眾帶來了光明的希望與勇氣」。

她還說，今年日本原水爆被害者團體協議會榮膺諾貝爾和平獎一事也讓她印象深刻。明年是二次大戰結束80週年，想及被爆者（日文發音Hibakusha，廣島與長崎原爆的倖存者）的辛苦，再度體會到為建立和平世界，世人應努力相互理解，攜手合作的重要性。

日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子11月逝世，享嵩壽101歲。對此，日本皇后雅子表示感到傷心，並由衷感謝三笠宮崇仁親王伉儷長期以來的關懷。

雅子的獨生女愛子今年春天從學習院大學畢業後，在日本赤十字社（相當於紅十字會）工作。

雅子在生日感言中分享說，看到愛子從工作找到價值感，也很努力工作的模樣，感到很欣慰。期盼愛子今後注意健康，身為社會人士累積各種經驗，也為盡到身為皇室成員的職責而努力。

雅子2004年被醫師診斷罹患「適應障礙」後，持續接受治療。有關雅子目前的身體狀況，主治醫師團發表見解指出，「持續接受治療，仍在恢復的過程中，健康情形有些起伏，因此重大的活動與活動要持續進行的情況下，會有疲勞暫時積存的情況」。